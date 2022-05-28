مستحضر جديد من «لا بريري» مستوحى من الطبيعة السويسرية

المصدر: (دبي - البيان)

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سعت مستحضرات لا بريري La Prairie، مستلهمةً من اللحظة الحاسمة للساعة الذهبية على قمم جبال الألب السويسريّة، إلى إعادة ابتكار إشراقتها ونقلها على البشرة من خلال الكشف عن مجموعة مستحضرات بيور جولد في 2021. وفي العام 2022، تستكشف مستحضرات لا بريري منظراً طبيعياً سويسرياً مشرقاً آخر.

ويزخر مستحضر بيور جولد راديانس نوكتيرنال بالم بمركب الخلايا الحصري بـ«لا بريري»، وهو مكوّن نشط يجدد خلايا البشرة ويعيد إليها الطاقة. وترسّخ لا بريري رحلة الاستدامة الخاصة بها من خلال تقديم ابتكارها الجديد هذا على شكل عبوة قابل للتعبئة.

وصمّمت مستحضرات لا بريري تركيبة لتعزيز الطاقة في البشرة غير النشطة من خلال نهج من خطوتين، أولاً تُضفي تركيبة مستحضر بيور جولد نوكتيرنال بالم إلى البشرة مغذيات قوية غنيّة بالطاقة، من ثمّ يقوم مستحضر بور جولد ديفيوجن سييستم بزيادة نسبة تحويل هذا المغذّي النشط إلى طاقة من خلال تنشيط جهاز استشعار الطاقة، وهذا الأمر يحفّز الاستخدام الأمثل للعنصر الغذائي النشط للمساعدة على تعزيز عمليّات تجديد خلايا البشرة الليلية، المستهلكة للكثير من الطاقة.

ويقوم مستحضر بيور جولد ديفيوجن سيستم بالعمل على البشرة من خلال سلسلة نشاطات بثلاث محطّات رئيسية، تبدأ بالتسرّب الفوري للذهب على البشرة لمنحها إشراقة فوريّة، ويتبعها تسرّب كثيف لمواد مجددة للخلايا، لتكتمل في إطلاق ثابت للعناصر المجددة للخلايا المرتبطة بجزيئيات الذهب الموضوعة على البشرة. ليلة بعد ليلة، تستعيد البشرة هيكلتها فتبدو أكثر قوّة، ويتمّ استعادة الإشراقة. وكافة ابتكارات مستحضرات لا بريري هي نتيجة لـ90 عاماً من علوم الخلايا السويسرية.

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