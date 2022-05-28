«لازوردي» على قائمة أفضل 10 رؤساء تنفيذيين في الخليج العربي

المصدر: (دبي- البيان)

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تم تصنيف سليم شدياق، الرئيس التنفيذي لشركة «لازوردي» للمجوهرات، العلامة الأبرز في مجال تصميم وتصنيع المجوهرات والمشغولات الذهبية في المملكة والشرق الأوسط؛ ضمن قائمة أفضل 10 رؤساء تنفيذيين في قطاع تجارة التجزئة، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، ورعاية المستهلك بمنطقة الخليج العربي خلال مؤتمر كبار الرؤساء التنفيذيين في فندق بلازو فيرساتشي بدبي.

ويأتي الفوز بالجائزة انعكاسًا للنجاحات المتلاحقة التي حققتها «لازوردي» خلال فترة الجائحة وما بعدها، حيث تمكنت الشركة من تعديل توجهاتها الاستراتيجية بكل مرونة وتنفيذ العديد من المبادرات التحولية لترسيخ مكانتها كشركة تتميز بإرثها العريق في قطاع الذهب والمجوهرات في المنطقة العربية والشرق الأوسط، من خلال ابتكار علامات تجارية جديدة «مس إل» و«لازوردي إنستايل» لتواكب احتياجات ومتطلبات المرأة العربية في الحصول على مجوهرات عصرية بقيمة مالية معقولة، علاوةً على تطوير منصة التجارة الإلكترونية الأولى الخاصة بلازوردي في 2019 كجزء من التحول الرقمي، وفتح متاجر جديدة في السعودية ومصر. وعبَّر شدياق عن فخره بالحصول على هذه الجائزة التي تأتي تتويجًا لنجاحات الشركة المتواصلة.

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