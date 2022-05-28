«هيلتون» توسع عروض «مرحبا» لضيوفها من المنطقة إلى أوروبا

المصدر: (دبي- البيان)

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أعلنت «هيلتون» توسعها في عروض «مرحبا»، وهي خيارات الخدمة التي توفر خدمات مخصصة للضيوف القادمين من الشرق الأوسط إلى أوروبا. وتسمح الباقة المتخصصة للضيوف بالحجز في عدد من الفنادق المشاركة في باقة العروض وهم مطمئنين من تلبية هذه الفنادق احتياجاتهم وتوقعاتهم المرتبطة بثقافتهم ونمط حياتهم.

ويغطي العرض حوالي 50 فندقًا بالمملكة المتحدة وأوروبا لتقدم للضيوف إحساساً بأنهم في منزلهم الثاني، وتبدأ الخدمات منذ لحظة الوصول إلى الفندق بفضل وجود موظف يتحدث العربية بمكتب الاستقبال وفريق الكونسيرج لمعظم تلك الفنادق. وفي الغرف، تتوفر سجادات الصلاة عند الطلب مع مجموعة من قنوات التلفزيون الناطقة بالعربية وعدد من الصحف العربية.

كما توفر باقة «مرحبا» نكهات الشرق الأوسط من خلال خدمة الغرف، ويتوفر الطعام الحلال. وتوفر الفنادق مجموعة من الأجنحة والغرف العائلية والمتصلة لتحقيق أقصى درجات الراحة، فيما يعمل الطاقم المختص على انتقاء الأنشطة والتجارب والبرامج التي تضمن الحصول على أكبر قدر من المتعة والفائدة.

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