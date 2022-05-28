معرض الفنادق يختتم 3 أيام من الفعاليات المتنوعة

المصدر: دبي - وام

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اختتم معرض الفنادق في دبي فعاليات نسختهِ الثانية والعشرين، أمس، بمشاركة 24 راعياً وأكثر من 500 عارض، بما في ذلك 31 دولة وعدد من الأسواق الجديدة على مدى 3 أيام، بمركز دبي التجاري العالمي، حيث عرض المنتدى أحدث الابتكارات في مجالات الضيافة والترفيه وأدوات المائدة والأثاث والزي الرسمي، وصولاً إلى المأكولات والمشروبات، والهندسة والعلامات التجارية والمواهب المحلية.

وشهد المعرض خلال أيامه الثلاثة، مجموعة متنوعة من المؤتمرات والندوات والسمات التي قدمت للزوار التعليم والتحليل المتعمق والحوارات بين القطاعات، مما يساعد على دفع عجلة الصناعة إلى الأمام، وأبرز تلك الفعاليات منتدى الضيافة ونمط الحياة والصحة والذي يعدُ سوقاً رئيسياً لهذه الصناعة.

كما شهد المعرض سلسلة من الحوارات الحية الثرية التي ركزت على مستقبل القطاع ونمط الحياة، وقدم الخبراء خلال هذه الحوارات نظرةً شاملة على السوق حول الرفاهية في صناعة الضيافة ومناقشة التكنولوجيا الرائدة في جميع توجهات القطاع.

ويُعد «معرض الفنادق» في دبي الذي افتتحه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس مجلس إدارة مطارات دبي، في 24 مايو الجاري.

حدث الضيافة الأشهر عالمياً، وتُعدُ منطقة الشرق الأوسط واحدة من أكثر أسواق الضيافة جاذبيةً في العالم نسبةً إلى التدفق المستمر للاستثمارات والأعداد المتزايدة من المشاريع التي يتم الإعلان عنها بشكل دائم، وأتاح المعرض لزوارهِ إمكانية الاطلاع على آلاف المنتجات وأحدث الابتكارات والخدمات من العارضين مباشرةً على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إضافةً إلى التعرف على أحدث التوجهات لمختلف أنحاء القطاع.

وتضمن المعرض ورش عمل حول منتدى قيادة الضيافة، والميتافيرس (شبكة العوالم الإفتراضية)، والضيافة المستدامة وحوار حول استراتيجية الطاقة النظيفة في دبي، كذلك اجتماع مجموعة خبراء التدبير المنزلي في الإمارات، وحول مستقبل المأكولات والمشروبات، ومهندسي الضيافة في الشرق الأوسط، وناقشت الفعاليات مدى أهمية المرأة في الصناعة، والدور المتنامي للتكنولوجيا.

20 عاماً

وعزز معرض الفنادق مكانتهُ على مدار العشرين عاماً الماضية أكبر حدث تجاري في مجال الضيافة وأكثرها شهرةً في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومحطة اللقاء المثالية لموردي ومشتري الضيافة في المنطقة، بالإضافة إلى عروض ترفيه متنوعة،، فضلاً عن استضافة كبار قادة الصناعة.

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