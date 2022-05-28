«فيرنوست» تفتتح مكاتبها في دبي ضمن خطة للتوسع عالمياً

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت مجموعة «فيرنوست»، المزود لحلول تكنولوجيا التسويق، افتتاح مكتب إقليمي بدبي تماشياً مع رؤية «فيرنوست» طويلة الأمد لمساعدة العملاء على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والتحليل والحوسبة السحابية.

وسيساعد المكتب الإقليمي في زيادة قدرة الشركة على تقديم الخدمات لكل من عملائها الجدد والعملاء الحاليين، ومنهم إعمار، وجيمس للتعليم، والعديد من الشركات الأخرى. وقال بانكاج تريباثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «فيرنوست»: يسعدنا افتتاح مكتبنا الإقليمي الجديد في الإمارات. ونتطلع دائماً لتعزيز التزامنا تجاه عملائنا.

ويتزامن الافتتاح مع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند حيز التنفيذ، ما يوفر مزايا كبيرة للشركات الهندية والإماراتية، بما في ذلك التوسع في أسواق جديدة وإدارة الأعمال بتكاليف مخفضة. ويستند قرار «فيرنوست» إلى حقيقة أن الإمارات هي المكان الأمثل للوصول للأسواق ذات النمو المتسارع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيقوم المكتب بتوظيف أعضاء من الفريق الحالي من الهند، بالإضافة إلى مواهب متعددة من السوق المحلي.

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