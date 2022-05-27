«فيتش» تعدل نظرتها المستقبلية لــ«دي بي ورلد» إلى إيجابية

المصدر: دبي - سيد صالح

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عدلت وكالة «فيتش» نظرتها المستقبلية للجدارة الائتمانية على المدى الطويل لدى مجموعة «دي بي ورلد ليمتد» من مستقرة إلى إيجابية، كما ثبتت تصنيفها لهذه الجدارة الائتمانية على المدى الطويل عند «BBB-»، وعلى المدى القصير عند «F3».

وبحسب تقرير أصدرته «فيتش»، فإن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس توقعات الوكالة بأن «دي بي ورلد» ستكون قادرة على خفض مستوى التمويل بالديون إلى ما دون «5x» نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين في غضون العامين المقبلين، وذلك بسبب مجموعة من العوامل، ومنها النمو العضوي الذي تحققه المجموعة، وتسييل بعض أصولها، في ضوء الاستراتيجية الإدارة التي تنتهجها المجموعة بعد خصخصتها في عام 2020.

وذكر التقرير أن التصنيف «BBB-» للجدارة الائتمانية على المدى الطويل لدى «دي بي ورلد» يوازن بين ملف الأعمال التجارية القوي والمتنوع الذي تمتلكه المجموعة والاستراتيجية التي تنتهجها وهيكل ديونها. وأضاف التقرير أن أجل الاستحقاق البعيد للامتياز الرئيسي لدى «دي بي ورلد»، وهو «ميناء جبل علي والمنطقة الحرة»، يعد عاملاً ائتمانياً داعماً، كونه يضمن الجدوى على المدى البعيد للمجموعة فيما يتعلق بتدفقاتها النقدية.

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