10 مليارات سيولة الأسهم في 5 جلسات

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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تراجعت الأسهم المحلية في ختام تعاملات الأسبوع الماضي بضغط تراجع شبه جماعي للقطاعات القيادية، حيث نزل مؤشر سوق أبوظبي ليغلق عند 9658 نقطة في ختام تعاملات جلسة الجمعة، بينما تماسك سوق دبي ليغلق عند 3297 نقطة.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 9.9 مليارات درهم خلال 5 جلسات، منها 8.1 مليارات في أبوظبي و1.8 مليار في دبي، وجرى تداول 1.9 مليار سهم موزعة بواقع 1 مليار في أبوظبي و641 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ نحو 89190 صفقة.

وتراجع مؤشر سوق دبي 2.8% ليغلق عند 3297 نقطة في ختام تعاملات أمس، مقابل 3393 نقطة للأسبوع السابق ليفقد 96 نقطة على مدار 5 جلسات. وتراجع قطاع العقار 6.7% بضغط نزول «إعمار العقارية» 7.4% و«ديار» 5%، و«الاتحاد العقارية» 1%، و«إعمار للتطوير» 6.5%.

وتراجع قطاع البنوك 1.5% مع هبوط «الإمارات دبي الوطني» 2% و«دبي الإسلامي» 1.5%. وتراجع قطاع الاستثمار 4.5% بضغط نزول «دبي للاستثمار» 2.3%، و«سوق دبي المالي» 4.8%، و«شعاع كابيتال» 5.2%، ونزل قطاع النقل 0.8% بنزول «العربية للطيران» 2.5%، و«أرامكس» 2%، و«الخليج للملاحة» 3%، كما تراجعت أسهم قطاعات الخدمات 2%، والسلع 10%، والاتصالات 1.5%، والتأمين 0.1%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي مستقطباً 590 مليون درهم، تلاه «ديوا» 236 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 221 مليون درهم، وحقق سهم «الفردوس القابضة» أكبر ارتفاع بنسبة 50%، تلاه «الاستشارات المالية الدولية» 10%، فيما كان «الإمارات للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 13.7%.

وتراجع سوق أبوظبي بنسبة 2.5% ليغلق عند 9658 نقطة في ختام التعاملات مقابل 9908 نقاط الأسبوع الماضي ليفقد 249 نقطة على مدار 5 جلسات. وفي القطاع المالي تراجع «العالمية القابضة» 0.2% و«ملتيبلاي» 3.6% و«ألفا ظبي» 2% و«الواحة كابيتال» 1.3%. وفي قطاع الطاقة تراجع «أدنوك للحفر» 4% و«دانة غاز» 6.9%، واستقر سهم «أدنوك للتوزيع» دون تغير يذكر.

كما تراجع «طاقة» 3%، وفي قطاع البنوك ارتفع «أبوظبي الإسلامي» 0.6%، بينما تراجع «أبوظبي الأول» 0.9%، و«أبوظبي التجاري» 4%. وفي قطاع العقار نزل «الدار» 6% و«رأس الخيمة العقارية» 3%، وتراجع «إشراق» 7%. وفي قطاع الاتصالات تراجع سهم «اتصالات» 6%، كما تراجع سهم «الياه سات» 0.4%.

وتصدر النشاط «العالمية القابضة» جاذباً 1.7 مليار درهم، تلاه «الدار العقارية» مستقطباً 1.3 مليار درهم، ثم «أبوظبي الأول» مليار درهم. وحقق «تكافل» أكبر ارتفاع بنسبة 15%، تلاه «سيراميك رأس الخيمة» 4%، فيما كان «بالمز» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10.7%.

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