«ذا هيرالد»: زيارة دبي استشراف للمستقبل

المصدر: دبي - سيد صالح

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وصفت صحيفة «ذا هيرالد» البريطانية دبي بأنها واحدة من أكثر الأماكن المُدهشة في العالم، وأن زيارتها أشبه باستشراف للمستقبل، واطلاع على ما سيكون عليه حال البشر وسيؤول إليه يوماً ما، باعتبارها واحدة من أكثر مدن العالم تطلعاً إلى المستقبل، بل واستباقاً له، وحرصاً على الإسهام في صياغة تصور لشكل حياة البشر في السنوات المُقبلة.

ونشرت الصحيفة اليومية التي تصدر في أسكتلندا تقريراً خاصاً عن دبي، ذكرت فيه أن دبي هي مدينة الروائع، لحرصها الدائم على امتلاك وتأسيس الأحدث والأغلى والأعلى والأكبر والأكثر تقدماً على مستوى العالم في المنشآت والمرافق والمعالم والوجهات الترفيهية.

وأوضح التقرير أن دبي تستحق الزيارة لأكثر من سبب، ومن ذلك على سبيل المثال امتلاكها مناظر طبيعية مذهلة حقاً، ومعالم ذات مستوى فائق من الفخامة، كفندق «برج العرب»، الذي يُصنف كأغلى فندق على مستوى العالم من حيث سعر الليلة الفندقية، وينتمي إلى فئة السبع نجوم، وجزر «النخلة»، وأيضاً جزر «العالم» الاصطناعية التي يُمكن للأثرياء من كافة أنحاء العالم شراء بعض منها.

واستعرض التقرير ملامح الفخامة والرفاهية التي لا تخطئها عين المرء عند زيارته دبي، موضحاً أن هذه الملامح تتجلى عندما تطأ قدما الزائر أرض «مطار دبي الدولي»، أكثر مطارات العالم ازدحاماً بالمسافرين الدوليين، ثم تتواصل بعد ذلك في الشوارع، الحدائق والمرافق العامة، فضلاً عن الفنادق، والمطاعم والمنشآت الترفيهية المتنوعة.

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