دبي تستضيف مسابقة لدعم المواهب الشابة في ريادة الأعمال

المصدر: دبي - البيان

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دعت وكالة «آدم برادفورد»، بالتعاون مع وكالة دان بولتون للإدارة الإبداعية والمجموعة البريطانية للأعمال في دبي، جميع المبتكرين الشباب ممن تقل أعمارهم عن 35 عاماً للمشاركة بمسابقة المستقبل الملهم لعام 2022، التي تهدف إلى دعم وتشجيع رواد الأعمال الشباب، وتقديم مشاريعهم الريادية في مجال الأعمال.

وانطلاقاً من نجاحها المتميز في دورة العام الماضي، تهدف مسابقة المستقبل الملهم، المدعومة من قبل شركة فيديكس بدورتيها الحالية والماضية، إلى دعم رواد الأعمال الشباب والأشخاص الذين يمتلكون أفكاراً جديدة وبنّاءة وتمكينهم من إحداث فرق على مستوى العالم.

وتكتسب دورة هذا العام زخماً أكبر من العام الماضي، إذ شهدت مئات طلبات المشاركة، ما يجعل عملية الاختيار أكثر صعوبةً على اللجنة، مع العلم بوجود متّسعٍ من الوقت لتقديم الأفكار والاقتراحات الإبداعية والحصول على قبولٍ في الحملة المرموقة. وتتيح المسابقة للمشاركين الذين يتم اختيارهم فرصة حضور جلسات تدريب وإشراف مخصصة تقدمها نخبة من ألمع قادة الأعمال الناجحين في العالم، لمساعدتهم على تحويل الأفكار إلى واقعٍ ملموس.

كما يحظى المشاركون بعد انتهاء التدريب بفرصة تقديم أفكارهم أمام لجنة تضم عدداً من أشهر خبراء التحكيم على مستوى العالم، بمن فيهم آدم برادفورد، مالك وكالة آدم برادفورد، ودان بولتون، مالك ومدير وكالة دان بولتون للإدارة الإبداعية وبي إكسبيرينتشال، وكيتي هولمز، المديرة العامة للمجموعة البريطانية للأعمال.

وقال آدم برادفورد: يسرّنا إطلاق مسابقة المستقبل الملهم لعام 2022 في الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، إذ تم تصميم هذه المنصة المحلية لمنح رواد الأعمال الشباب فرصة الإشراف على مشاريعهم الناشئة والتسويق لها وتسريع نموها. ونعتقد أن هذه المبادرة المتميزة تتيح فرصةً فريدة لاستقطاب وتشجيع رواد الأعمال والمواهب الشابة للمشاركة فيها وإطلاق أعمالهم في المنطقة.

ونستقبل في نهاية شهر مايو من هذا العام طلبات رواد الأعمال الناشئين والراغبين في بدء مسيرتهم في عالم الأعمال في دبي التي تشكّل الوجهة المثالية لهذه الفعالية باحتسابها أرضاً زاخرة بالفرص. كما يسرنا التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، بمن فيهم المجموعة البريطانية للأعمال في دبي وشمال الإمارات ووكالة دان بولتون للإدارة الإبداعية، في هذه الدورة المقرر أن تكون الأكبر والأكثر شمولية حتى الآن.

ويدير الفعالية جون مارتن سانت فاليري، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمجموعة البريطانية للأعمال. وتشتمل مهمة لجنة التحكيم على اختبار المشاركين الشباب لاستكشاف أفضل رواد الأعمال بينهم، والذين سيحصلون على التمويل اللازم لتنفيذ مشاريعهم والترويج لإطلاقها في جميع أنحاء العالم.

وتُعد الإمارات عموماً ودبي خصوصاً حاضنةً مثاليةً للأفكار المبدعة والمتميزة وقاعدةً مواتيةً لنموها، وذلك بفضل القيادة الرشيدة للدولة التي أسهمت بجعلها وجهةً تستقطب أفضل المواهب في العالم. وتسعى المبادرة إلى تعزيز الثقافة الإبداعية ودعم مزيد من المواهب من جميع أنحاء العالم لعرض أفكارهم في الإمارات، وشهدت الفعالية أعداداً كبيرة من طلبات المشاركة من أفريقيا وآسيا، ما يجعل منها مهرجاناً غنياً بالثقافات والمواهب والأفكار المبتكرة.

من جهته، قال دان بولتون، مالك وكالة دان بولتون للإدارة الإبداعية: تسرّني المشاركة في دعم حملة المستقبل الملهم لهذا العام، فإطلاق مشروع جديد غالباً ما يشكّل تحدياً كبيراً وشاقاً للشباب. ومن المهم توفير الدعم والإرشاد للأشخاص المقدمين على خوض تجارب صعبة وتتطلب جهوداً كبيرة بهدف تحقيق أهدافهم.

بدوره، قال جاوراف سوموانشي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة إيميرتيك إنوفيشنز والفائز مع فريقه بمسابقة المستقبل الملهم 2021:

تُعد مسابقة المستقبل الملهم منصةً رائعةً لطرح الأفكار المبدعة التي يمتلكها رواد الأعمال. كما تشكل التجربة حافزاً كبيراً يعزز ثقة المشاركين في المنافسة، إذ أسهمت في إثراء خبراتي وإتاحة المجال لدعم شركتي الناشئة. وتميزت جميع محطات المسابقة، بدءاً من مرحلة تقديم الطلبات ووصولاً إلى المنافسة النهائية، بالإنصاف والشمولية والسلاسة، فضلاً عن فائدتها الكبيرة.

تجدر الإشارة إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكّل 90% من سوق الأعمال العالمية، وتضم 70% من القوى العاملة العالمية، وتسهم بنحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وتدرك وكالة آدم برادفورد القيمة الاستثنائية للأفراد ممن يثقون بقدرتهم على الاستثمار في مشاريع أو منتجات أو خدمات تعود بالفائدة على الجميع.

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