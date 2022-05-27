إقبال كبير من المتسوقين في أول أيام تخفيضات دبي الكبرى

المصدر: دبي - البيان

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شهدت المراكز التجارية في دبي أمس إقبالاً كبيراً من المتسوقين في اليوم الأول من تخفيضات دبي الكبرى والتي تستمر لمدة 3 أيام، حيث حرص المتسوقون على اغتنام العروض المختلفة.

وتنظم الفعاليات مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، لتقدم لسكان المدينة وزوارها الكثير من العروض الترويجية على تشكيلة واسعة من المنتجات والعلامات التجارية المحلية والعالمية إلى جانب فرصة ربح جوائز رائعة.

ويمكن للمتسوقين الاستفادة من تخفيضات تصل إلى 90% في مراكز التسوق والمتاجر المشاركة في المدينة، والتي تقدم منتجات متنوعة تناسب الجميع من خطوط الأزياء العصرية إلى أحدث الأجهزة الإلكترونية والاكسسوارات ومستلزمات المنزل وغيرها. وتتنوع العروض الترويجية لتمكين المتسوقين من الاستفادة من هذه الفرصة لاقتناء مختلف المنتجات التي يفضلونها.

وتعد فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» من أهم الأحداث المرتقبة السنوية لسكان دبي وزوارها، والتي تقام على مستوى المدينة بمختلف مراكز التسوق الرئيسية في دبي.

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