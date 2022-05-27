معرض الفنادق في دبي يختتم نسخته الـ 22

المصدر: وام

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اختتم معرض الفنادق في دبي فعاليات نسختهِ الثانية والعشرين، أمس، بمشاركة 24 راعياً وأكثر من 500 عارض، بما في ذلك 31 دولة وأسواق جديدة رئيسية مثل الإمارات وتركيا وبولندا وإيطاليا والهند، والذي استمر ثلاثة أيام، بمركز دبي التجاري العالمي، حيث عرض المنتدى أحدث الابتكارات في مجالات الضيافة والترفيه وأدوات المائدة والأثاث والزي الرسمي، وصولاً إلى المأكولات والمشروبات، والهندسة والعلامات التجارية والمواهب المحلية.

ويُعد "معرض الفنادق" في دبي الذي افتتحه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات، رئيس مجلس إدارة مطارات دبي، في 24 مايو الجاري، حدث الضيافة الأشهر عالمياً، وتُعدُ منطقة الشرق الأوسط واحدة من أكثر أسواق الضيافة جاذبيةً في العالم نسبةً الى التدفق المستمر للاستثمارات والأعداد المتزايدة من المشاريع التي يتم الإعلان عنها بشكل دائم، وأتاح المعرض لزوارهِ إمكانية الاطلاع على آلاف المنتجات وأحدث الابتكارات والخدمات من العارضين مباشرةً على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إضافةً الى التعرف على أحدث التوجهات لمختلف أنحاء القطاع.

وشهد المعرض خلال أيامه الثلاثة، مجموعة متنوعة من المؤتمرات والندوات والسمات التي قدمت للزوار التعليم والتحليل المتعمق والحوارات بين القطاعات، مما يساعد على دفع عجلة الصناعة إلى الأمام، وأبرز تلك الفعاليات منتدى الضيافة ونمط الحياة والصحة والذي يعدُ سوقاً رئيسياً لهذه الصناعة.

كما شهد المعرض سلسلة من الحوارات الحية التي ركزت على مستقبل القطاع ونمط الحياة، وقدم الخبراء خلال هذه الحوارات نظرةً شاملة على السوق حول الرفاهية في صناعة الضيافة ومناقشة التكنولوجيا الرائدة في جميع توجهات القطاع.

وتضمن المعرض سلسلة حوارات وورش عمل حول منتدى قيادة الضيافة، والميتافيرس /شبكة العوالم الإفتراضية/، والضيافة المستدامة وحوار حول إستراتيجية الطاقة النظيفة في دبي، كذلك اجتماع مجموعة خبراء التدبير المنزلي في الإمارات العربية المتحدة، وحول مستقبل المأكولات والمشروبات، ومهندسي الضيافة في الشرق الأوسط، وناقشت الفعاليات مدى أهمية المرأة في الصناعة، والدور المتنامي للتكنولوجيا.

وعزز معرض الفنادق مكانتهُ على مدار العشرين عاماً الماضية أكبر حدث تجاري في مجال الضيافة وأكثرها شهرةً في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومحطة اللقاء المثالية لموردي ومشتري الضيافة في المنطقة، بالإضافة إلى عروض ترفيه متنوعة، ، فضلاً عن استضافة كبار قادة الصناعة من جميع أنحاء الدولة، لأجل تبادل الخبرات والابتكارات حول المواضيع التي تخص قطاع السياحة والضيافة في جميع أنحاء العالم.

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