تقرير معرفي: 25% من الأفراد سيقضون ساعة يومياً في "الميتافيرس" بحلول 2026

المصدر: البيان

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أشار تقرير معرفي، أطلقته مؤسسة القمة العالمية للحكومات، بعنوان: «قرارات حاسمة أمام قادة الحكومات في عالم متغير»، وأعدته بالشراكة مع المعهد الوطني للتحولات - كيرني الشرق الأوسط، ضمن أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إلى تزايد أهمية عالم المتيافيرس، الذي يقدر حجم سوقه بـ 800 مليار دولار أمريكي العام 2024، وسيصبح أكبر، بحيث يسكن فيه الأفراد ويشاركون في التفاعل الاجتماعي والنشاط الاقتصادي على نطاق واسع، إذ ستتغير حياة الأفراد تماماً كما حصل مع بداية دخول عالم الإنترنت، وأكد أنه من المتوقع أن يقضي 25% من الأفراد ساعة واحدة يومياً في عالم الميتافيرس بحلول العام 2026.

وأفاد أن شركات التكنولوجيا تعيش نمواّ مطرداً، لتصبح نظاماً رقمياً متكاملاً يغطي القطاعات، وتتجاوز الهيئات التنظيمية، ما يتطلب تحرك الحكومات السريع للعمل معها، وتحديد مسارات العمل، حيث اتبعت عدد من الدول والحكومات هذه المسارات خلال الأعوام الماضية، إذ بدأت 38 دولة الإصلاحات التي تؤثر على شركات إدارة البيانات، فيما اقترحت 21 دولة العمل للدفاع عن المنافسة.

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