سوق أبوظبي يُطلق خدمة «وقف الأوراق المالية»

المصدر: أبوظبي- البيان

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وقع سوق أبوظبي للأوراق المالية مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي، ما سيتيح للمستثمرين تقديم أسهم مالية لدعم الجهود الخيرية، من خلال وقف أوراقهم المالية.

وستوفر خدمة «وقف الأوراق المالية» الجديدة، المقدمة من سوق أبوظبي، للمستثمرين فرصة التبرع بأسهمهم لصالح حساب مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية.

حيث سيتم تحويل أرباح الأسهم المخصصة للوقف الخيري إلى الحساب المصرفي للمؤسسة عن طريق سوق أبوظبي، بهدف تمويل ودعم مجموعة واسعة من الجهود والمبادرات الخيرية والإنسانية، والتي يتسنى للمستثمرين الاختيار من بينها، بما في ذلك المشاريع التعليمية والصحية ومبادرات الدعم الأسري.

وبإمكان المؤسسة، عقب موافقة سوق أبوظبي، بيع هذه الأسهم الوقفية لدعم مبادراتها وجهودها الخيرية.

وقع مذكرة التفاهم علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، وسعيد حمد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية؛ خلال حفل أقيم في المقر الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقال علي المطوع: يسعدنا التعاون مع سوق أبوظبي لتعزيز سبل الاستثمار في مجال العمل الخيري والمشاريع الإنسانية، وتمثل هذه الاتفاقية خطوة جديدة في إطار التزام المؤسسة بتوفير القنوات المختلفة، التي تتيح للواقفين وأصحاب الأيادي البيضاء الفرصة للمساهمة في دعم الوقف الخيري، من خلال الأسهم المالية.

وأفاد أن عوائد وقف الأسهم المالية سيتم استثماراها في مشروعات وقفية، يعود ريعها على دعم التعليم والصحة والبحث العلمي والعلاج وتمكين الأيتام وأصحاب الهمم، وغيرها من مصارف الوقف الشرعية، وذلك بحسب شروط الواقف.

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