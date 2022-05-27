«يونيون سكوير هاوس»: زيادة الطلب على عقارات دبي 3 أضعاف

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد تقرير لشركة «يونيون سكوير هاوس» للوساطة العقارية زيادة الطلب على الوحدات العقارية بدبي ثلاثة أضعاف بعد الإعلان عن قواعد جديدة للتأشيرات والإقامة، ستدخل حيز التنفيذ في سبتمبر.

وقال غوراف أيداساني، المؤسس والعضو المنتدب لشركة «يونيون سكوير هاوس»: تعتبر حزمة التحفيز الأخيرة فيما يتعلق بتخفيف قيود التأشيرات واحدة من أفضل التغييرات في نظام التأشيرات ضمن الدولة، مما يؤثر بشكل إيجابي على عدد كبير من القطاعات الحيوية بما في ذلك القطاع العقاري. و

تعزز هذه الخطوة الطلب بدرجة كبيرة. وتهدف دبي إلى زيادة عدد سكانها من 3.5 ملايين نسمة في 2022 إلى 5.8 ملايين نسمة بحلول 2040. ويؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية وعقارات الضيافة.

وتسهم هذه القوانين في تسهيل المعايير التأهيلية للتأشيرات طويلة الأجل، بما في ذلك التأشيرة الذهبية والإقامة الخضراء وتصاريح الدخول طويلة الأجل للمستثمرين ورجال الأعمال والمهنيين والباحثين عن عمل والطلاب والسياح.

وفي ظل النظام الجديد للتأشيرات والإقامة، يسمح امتلاك عقارات بقيمة 2 مليون درهم للمستثمر بالحصول على الإقامة الذهبية. وفي عام 2021، حققت يونيون سكوير مبيعات عقارية بقيمة 3 مليارات درهم، إذ قامت الشركة بتوسعة قاعدة عملائها من ست إلى 30 جنسية.

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