«مالية عجمان» توقع اتفاقية لإطلاق خدمات وقنوات للدفع

المصدر: عجمان - وام

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وقعت دائرة المالية بحكومة عجمان اتفاقية تعاون مشترك مع بنك أبوظبي الأول وشركة ماغناتي، وهي شركة تعمل في سوق حلول المدفوعات الحكومية في دولة الإمارات، وذلك بهدف دعم إطلاق خدمات وقنوات دفع جديدة، عبر تطبيق منصة سداد عجمان.

وأعرب مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية بعجمان، عقب توقيعه الاتفاقية عن سعادته بعقد الشراكة مع بنك أبوظبي الأول وشركة ماغناتي، موضحاً أنها ستمثل رافداً من شأنه أن يسهم في ترسيخ ريادة إمارة عجمان كمركز عالمي للخدمات المالية في العصر الرقمي، والمساهمة في تحقيق الأهداف والتطلعات الوطنية وفي مقدمتها رؤية الإمارات 2071.

واكد أن إسعاد المتعاملين دائماً يأتي ضمن قائمة أولويات دائرة المالية، وفي هذا السياق تعمل الدائرة دائماً على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة في مجال الابتكار الرقمي في الخدمات المالية، ولا سيما من خلال هذه الشراكة التي ستتيح للمتعاملين خيارات وقنوات دفع جديدة توفر لهم السهولة والراحة والدرجة العالية من الأمان.

وقال طارق إبراهيم المرزوقي، مدير قسم متابعة الإيرادات في دائرة المالية بعجمان، إن الدائرة تسعى إلى تطوير منظومة «منصة سداد عجمان» بشكل مستمر من خلال توفير خيارات وقنوات دفع متعددة ومبتكرة تواكب أحدث المعايير العالمية وتلائم مختلف فئات المتعاملين.

وأكد المهندس أحمد نظمي إبراهيم مدير منصة سداد عجمان، أن منصة سداد عجمان تلتزم بتوفير أحدث الحلول الرقمية والتقنيات السلسة والآمنة، وتقديم قنوات وطرق دفع متنوعة تلبي احتياجات مختلف فئات المتعاملين، وذلك بهدف تحقيق كفاءة أكبر في عمليات الدفع وتحصيل الإيرادات الحكومية، مشيراً إلى الدروس المستفادة من تداعيات جائحة (كوفيد 19) والتي سلطت الضوء على ضرورة تسريع عمليات الأتمتة والتحول الرقمي في جميع المجالات.

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