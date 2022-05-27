أبحاث لتحسين التربة المصنعة من بقايا البوكسيت وتحويل نفايات الطعام إلى طاقة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تعاونها مع كلية الهندسة في الجامعة الأمريكية بالشارقة لإجراء أبحاث عن الإسهامات الاقتصادية والبيئية لتحسين التربة المصنعة من بقايا البوكسيت وتحويل النفايات إلى طاقة بالاعتماد على نفايات الطعام.

ويأتي المشروع البحثي والذي تبلغ تكلفته 1.6 مليون درهم ويتم تنفيذه على مدار 3 أعوام في إطار المرحلة الثانية من التعاون بين شركة الإمارات العالمية للألمنيوم والجامعة الأمريكية في الشارقة من أجل إعادة استخدام بقايا البوكسيت، وهو أحد المنتجات الثانوية الناتجة عن تكرير الألومينا.

وتم تحديد منتجات ثانوية أخرى لنفايات الطعام كالزيت الحيوي والغاز الحيوي، والتي يمكن معالجتها في المرحلة الأولى من البحث من أجل الاعتماد عليها في تحويل النفايات إلى طاقة.

أهداف

ويهدف البحث إلى التأكيد على أنه يمكن تحقيق العديد من الأهداف البيئية والاقتصادية من خلال تنفيذ عملية متكاملة بالاعتماد على إعادة استخدام نفايات الطعام التي يتم إنتاجها بكميات كبيرة في دولة الإمارات ومزجها مع بقايا البوكسيت لتصنيع التربة وتحويل النفايات إلى طاقة.

ويعتبر الاعتماد على نفايات الطعام لتصميم الفحم الحيوي ومنتجات الطاقة الحيوية ابتكاراً مهماً على المستوى العالمي يمكن أن يسهم في تحقيق أهداف دولة الإمارات في الحد من كمية النفايات في المكبّات بنسبة 75% بحلول عام 2030، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحسين الموارد المحلية وتنمية اقتصاد قائم على المعرفة في دولة الإمارات من خلال انتهاج مبدأ البحث والتطوير.

وتجري الإمارات العالمية للألمنيوم أبحاثاً عديدة بشكل داخلي بالتعاون مع العديد من المؤسسات مثل كلية الزراعة وعلوم الأغذية بجامعة كوينزلاند. وفي بداية العام الحالي، أعلنت الإمارات العالمية للألمنيوم عن خططها لتأسيس مصنع تجريبي في الطويلة لتحويل بقايا البوكسيت إلى منتجات التربة المصنعة، وقد يكون هذا المصنع الأول من نوعه في العالم.

حلول

وقال عبد الله الزرعوني، نائب رئيس إدارة تطوير ونقل التقنية في الإمارات العالمية للألمنيوم: «نعمل بشكل متواصل على ابتكار الحلول اللازمة للحد من كمية النفايات الناتجة عن أنشطتنا الصناعية والمساهمة في تحقيق طموحات دولة الإمارات بالوصول إلى صفرية الانبعاثات الكربونية وتقليل كمية النفايات في المكبات.

وفي ظل الإنجاز التقني الذي حققته الإمارات العالمية من خلال عملية «تربة» لتحويل بقايا البوكسيت إلى تربة مصنعة، نتطلع إلى إجراء المزيد من الأبحاث عن الإسهامات الاقتصادية والبيئية التي يمكن تحقيقها من خلال توليد الفحم الحيوي اللازم للتربة المصنّعة بالاعتماد على نفايات الطعام».

وقال ياسر مكاوي، الباحث الرئيسي في المشروع وأستاذ الهندسة الكيميائية في الجامعة الأمريكية بالشارقة:

«إن الإدارة المستدامة للنفايات الصناعية والغذائية هي من التحديات الأساسية التي تواجه الجهود الحكومية للحد من النفايات وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ونظراً إلى تزايد الاهتمام بالآثار البيئية وإقرار العديد من القوانين الصارمة للتخلص من النفايات فإنه من واجبنا ابتكار حلول ذات كفاءة عالية لها. وسيسهم المشروع في تعزيز قدرات دولة الإمارات على إدارة النفايات الصناعية والغذائية دون أن يؤدي ذلك إلى آثار بيئية كبيرة كما كان عليه الحال في السابق».

بوكسيت

وأشار الخبراء إلى أنه يتم إنتاج ما لا يقل عن 150 مليون طن من بقايا البوكسيت على المستوى العالمي سنوياً، فيما لا يستخدم منها سوى 2% لإنتاج مواد أخرى، يمكن فقط الاعتماد على بقايا البوكسيت لدعم الحياة النباتية في حال تمت معالجتها لأن البوكسيت من المواد الكاوية.

نفايات طعام

تنتج دولة الإمارات نحو مليوني طن من نفايات الطعام سنوياً، وأشارت الأبحاث الأولية إلى أنه يمكن تحويل 20% إلى 40% منها إلى الفحم الحيوي ومنتجات الطاقة الحيوية التي تعتبر من مصادر الطاقة المتجددة منخفضة الكربون ويمكن الاعتماد عليها في توليد الكهرباء بدلاً من زيت الوقود أو الديزل.

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