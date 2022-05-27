«سيملس الشرق الأوسط» ينطلق في دبي 31 مايو

المصدر: (دبي- البيان)

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تنطلق في مركز دبي التجاري العالمي يوم الثلاثاء في 31 مايو الجاري فعاليات معرض ومؤتمر الاقتصاد الرقمي «سيملس الشرق الأوسط».

ويشهد الحدث استعرض أحدث حلول الدفع وأكثره ابتكاراً بمشاركة أبرز اللاعبين في القطاع. وتشارك بايرماكس، المزود العالمي لحل السداد والتحصيل متعدد الأساليب في المعرض ،حيث تقدم حل الدفع متعدد الأساليب الموحد وبرنامج الشراكة الخاص بها، مع التركيز على قدرة النظام الأساسي في توفير مزايا محسنة لناحية السرعات والمرونة ونطاق الدفع.

وقالت سيانا وو، نائب الرئيس الأول في بايرماكس الشرق الأوسط وأفريقيا: يسعدنا المشاركة في المعرض كراع ذهبي، للتأكيد على التزامنا بمسار الابتكار ودرونا في التشجيع على تبني نهج المدفوعات الرقمية، حيث نقوم بتعزيز قدرات التجار العالميين، عبر تمكينهم من الاستثمار على أوسع نطاق في قطاع المدفوعات الرقمية عبر المنطقة.

وستلقي سيانا وو، كلمة رئيسية خلال المؤتمر حول دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمنظومة المتنوعة للتكنولوجيا المالية في التشجيع على اعتماد المدفوعات الرقمية بحلول 2030. وستقوم في إطار هذا الخطاب، بتسليط الضوء على التحالفات الاستراتيجية وتحديد المعالم الرئيسية في منظومة الأعمال ذات الصلة.

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