أبوظبي تستضيف اجتماع هيئات الموانئ 2022

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أكدت مجموعة موانئ أبوظبي استضافتها النسخة السابعة من اجتماع هيئات الموانئ (PAR) لعام 2022، الذي ينعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ويعد اجتماعاً سنوياً رفيع المستوى للقطاع البحري يجمع هيئات الموانئ من جميع أنحاء العالم بهدف تفعيل التعاون وتعزيز التوافق بين جميع الأطراف العاملين في هذا القطاع.

وسيتم تنظيم نسخة العام الجاري من الاجتماع تحت عنوان: «نعيد معاً تصور حقبة جديدة من التجارة» في فندق فور سيزونز أبوظبي في جزيرة المارية في الفترة بين 31 مايو-2 يونيو، حيث تنعقد الدورة الحالية خلال فترة محورية بالنسبة لقطاعات الموانئ والشحن البحري بسبب تنامي المخاوف من إمكانية تأثير تعطل عمليات شحن البضائع في آسيا على سلسلة التوريد العالمية.

وسيتبادل أصحاب العلاقة خلال مداولاتهم الآراء والأفكار حول أفضل الممارسات، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وكيفية مد جسور التعاون بما يعود بالنفع على جميع الأطراف العاملة في قطاع النقل البحري العالمي دائم التطور. وسيقوم الوفد الإماراتي خلال الجلسات ببحث القضايا المختلفة مع ممثلي عدد من الموانئ العالمية المرموقة، مثل ميناء أنتويرب وبرشلونة وبوسان وغوانزو.

وأعرب الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، عن فخر المجموعة الكبير باستضافة اجتماع هيئات الموانئ في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى، مشيراً إلى أن التحديات الاستثنائية التي واجهها العالم خلال الأعوام القليلة الماضية سلطت الضوء على الدور الحيوي الذي تؤديه التجارة في التعافي الاقتصادي.

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