أسهم دبي تعاود الارتفاع.. وسيولـة الأسواق مليارا درهم

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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تباينت إغلاقات الأسهم المحلية، في ختام جلسة أمس، حيث عاود مؤشر سوق دبي الارتفاع، صاعداً بنسبة 1.16%، ليغلق عند 3296 نقطة بدعم ارتفاع القطاعات القيادية، بينما تراجع مؤشر سوق أبوظبي على نحو طفيف بنسبة 0.17%، ليغلق عند 9502 نقطة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو ملياري درهم، منها 1.7 مليار درهم بأبوظبي، و302 مليون درهم بدبي. وجرى التداول على نحو 341 مليون سهم، موزعة بواقع نحو 116 مليون سهم في دبي، ونحو 225 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 15891 صفقة.

سوق دبي

وجاء ارتفاع سوق دبي بدعم صعود شبه جماعي للقطاعات القيادية بنسبة 1.16%، ليغلق عند 3296 نقطة. وصعد قطاع البنوك بنسبة 1.4% بدعم ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 3% و«دبي الإسلامي» 0.17%.

وارتفع قطاع الاستثمار 1.4% بدعم صعود «سوق دبي المالي» 0.5% و«شعاع كابيتال» 2.5% و«دبي للاستثمار»1.8%. كما صعد قطاع النقل 1.5% بدعم زيادة «العربية للطيران» 3.7%، بينما نزل «أرامكس» 1.9% و«الخليج للملاحة» 0.7%. وصعدت أسهم قطاعات الاتصالات 0.8% والخدمات 0.4% والسلع 6%، وارتفع قطاع المرافق العامة 2.8% وصعد «ديوا» 2.8%.

سوق أبوظبي

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.17%، ليغلق عند 9502 نقطة. وفي قطاع العقار صعد «الدار» 1.66%، بينما نزل «رأس الخيمة العقارية» 0.45%. وفي القطاع المالي والبنوك نزل سهم «العالمية القابضة» 0.7% و«أبوظبي الأول» 1.5%.

بينما صعد «أبوظبي التجاري» 2% و«أبوظبي الإسلامي» 1%. وفي قطاع الطاقة، صعد سهم «أدنوك للتوزيع» 0.5%، بينما نزل«دانة غاز»1.8%، و«أدنوك للحفر» 0.65%. وفي قطاع الاتصالات صعد سهم «اتصالات» 1% و«الياه سات» 4%.

نشاط

تصدر «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي، مستقطباً نحو 92 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بنحو 44 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بنحو 38 مليوناً، و«ديوا» 36 مليوناً، فيما كان «الفردوس» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%.

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