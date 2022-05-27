آلاف الزوار وفعاليات متنوعة بمعرض الفنادق

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استضاف معرض الفنادق في دبي خلال اليوم الثاني بمركز دبي التجاري العالمي الآلاف من الزوار.

كما استقطب المعرض مجموعة من كبار قادة الصناعة من جميع أنحاء الدولة بهدف تبادل الخبرات والابتكارات حول مجموعة واسعة من المواضيع التي تخص قطاع السياحة والضيافة في جميع أنحاء العالم.

ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 500 عارض، بما في ذلك 31 دولة جديدة وأسواقاً رئيسة مثل الإمارات وتركيا وبولندا وإيطاليا والهند. كما سيعرض المنتدى أحدث الابتكارات في مجالات متنوعة مثل الرياضة والترفيه وأدوات المائدة والأثاث والزي الرسمي. وناقشت الفعاليات أهمية المرأة في الصناعة، إلى جانب الدور المتنامي للتكنولوجيا، كما أقيمت سلسلة من الفعاليات المتنوعة وورش العمل.

ويعكس برنامج الفعاليات المتنوعة الأهمية الكبيرة لحدث الضيافة الأكبر والرائد في المنطقة، الذي جمع بين الخبراء والمبتكرين في هذا المجال بعد تعافي الصناعة في أعقاب الجائحة. وتضمن البرنامج قائمة من المتحدثين البارزين، من أهمهم عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، الذي أشرف على جلسة إحاطة المديرين العامين.

كما شملت المناقشات الأخرى التي قادها سلسلة من الخبراء والقيادات النسائية في قطاع الضيافة والسياحة، للحديث حول مستقبل الضيافة وكيفية تدريب المواهب الإقليمية والاحتفاظ بها وتقديم فرص العمل المناسبة لها.

أحدث التوجهات

ويمثل معرض الفنادق في دبي مُلتقى مُتخصصاً لمحترفي مجال الضيافة من أجل التواصل مع قادة الصناعة الأساسيين، حيث يتم تقديم الآلاف من العلامات التجارية مع أحدث التوجهات والمنتجات المتاحة في السوق حالياً، وأطلق منتدى قادة الضيافة سلسلة من حلقات النقاش التي تناولت أبرز الفرص والتحديات الاستراتيجية الرئيسة التي تشكل القطاع الإقليمي في وقت يتسارع فيه التوسع والنمو.

مواضيع رئيسة

وتضمنت قائمة المواضيع الرئيسة تشكيل مستقبل الضيافة وما هو التالي لدبي، والضيافة المستدامة والأخلاقية، وفرص الاستثمار والنمو في دول مجلس التعاون الخليجي، وإدارة الأصول والاستثمار في مجال الضيافة. وقالت إيلين أوكونيل نائب الرئيس للتصميم والضيافة في دي أم جي إفينتس: متفائلون جداً بسرعة تعافي الصناعة.

وهذه التطورات التي نشهدها هي علامة رئيسة على أن التعاون والتآزر هو جزء لا يتجزأ من ذلك. وقد لاحظنا خلال الأعوام السابقة استجابةً واسعة لدى الجمهور تجاه هذه الفعاليات التي يحصلون منها على معلومات قيمة، لذلك يوفر معرض الفنادق في دبي لهذا العام منصةً مُخصصة لقطاع الضيافة في دول مجلس التعاون للتوافق مع أفضل الممارسات الحديثة والدفع بعجلة الصناعة إلى الأمام.

مسابقة «الشيف»

كما تضمنت الفعاليات مسابقة طاولة الشيف، التي بدأت بتنافس شديد بين بعض من أفضل الطهاة الرائدين في الإمارات في حدث الطهي المباشر للتنافس من أجل الحصول على لقب «فريق الطهي الفندقي للعام».

وأعدّ كل فريق من الطهاة وجبة طعام مكونة من 5 أطباق في مسابقة لتذوق الطعام تنافست خلالها تسعة فرق من الفنادق في جميع أنحاء الدولة بمشاركة بعض من كبار الطهاة في العالم، الذين تنافسوا وجهاً لوجه ضمن فعالية أصبحت من أبرز فعاليات المعرض التجاري السنوي.

وشملت الفرق المشاركة في مسابقة طاولة الشيف مشاركين من فندق جراند ميلينيوم الخليج التجاري، بقيادة محمد شابتشول، وفندق سيزارز بالاس دبي، بقيادة أريفوكاراسان رافيك كومار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز