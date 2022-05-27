2.1 مليار تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 2.1 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 610 مبايعات بقيمة 1.72 مليار درهم منها 69 مبايعة للأراضي بـ 320.33 مليوناً و541 مبايعة للشقق والفلل بـ 1.4 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بـ 38 مليوناً في منطقة سيح شعيب 2 تليها مبايعة بـ 29 مليوناً في منطقة جبل علي الصناعية الثانية تليها مبايعة بـ 20 مليون درهم في منطقة ميناء جبل علي.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 20 مبايعة بـ 65 مليوناً، تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 12 مبايعة بـ 40 مليوناً، وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 7 مبايعات بـ 39 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بـ 186 مليوناً بمنطقة الحبية الثالثة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بـ 41 مليوناً في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بـ 40 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 96 مبايعة بـ 273 مليوناً، تلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 65 مبايعة بـ 131 مليوناً، وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 52 مبايعة بـ 164 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز