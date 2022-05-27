شركات الطباعة بالمنطقة تركز على الحدّ من الانبعاثات والنفايات

المصدر: دبي - البيان

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أكدت شركات الطباعة التجارية بالمنطقة الخليجية توجيه المزيد من التركيز للحلول الصديقة للبيئة وذلك في محاولة للحدّ من انبعاثات الكربون والنفايات.

وبدا ذلك جلياً في مشاركات العارضين في معرض الخليج للطباعة والتغليف الذي اختتم فعالياته أمس. وشكّلت حلول الطباعة والتغليف المبتكرة والمستدامة محور اهتمام العديد من الشركات، إذ يبحث أصحاب العلامات التجارية والمستهلكون بشكل متزايد عن الحلول التي تحدّ من انبعاثات الكربون والنفايات ويختارونها.

وقال باري كيلينغراي مدير الفعالية بمعرض الخليج للطباعة والتغليف: يتماشى التركيز على الاستدامة بشكل ممتاز مع رقمنة صناعة الطباعة.

حيث نشهد انخفاضاً في متوسط مدّة التشغيل لتنفيذ العديد من مهام الطباعة بالإضافة إلى الاعتماد السريع للأحبار القائمة على المذيبات الحيوية والأحبار المائية. تتوافق هذه الاتجاهات بشكل جيد مع الجهود التي تبذلها دبي للحدّ من انبعاثات الكربون بنسبة 30% بنهاية 2030، أو خطة أبوظبي لتحويل 80% من النفايات من مكبّات النفايات خلال ست سنوات لتعزيز إعادة التدوير، وتشجيع الاستدامة وحماية البيئة. وفيما يتعلق بصناعة التغليف، قال كيلينغراي إن الشركات تتخلى بشكل متزايد عن العبوات البلاستيكية الحالية وتتوجّه إلى استخدام البدائل القائمة على الألياف.

وبالنسبة لشركات مثل زيروكس، تعد الاستدامة جزءاً أساسياً من طريقتها المتبعة لإدارة أعمالها. وقالت نيتيا سابينا، مديرة التسويق والبرامج، في زيروكس الإمارات: نوائم أهدافنا ونحافظ على أعلى المعايير للحفاظ على البيئة وتعزيز والسلامة بهدف إحداث تأثير عالمي.

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