90 % من المؤسسات تخطط لاعتماد الذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء

المصدر: (دبي - البيان)

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كشفت شركة «إف5» عن تقرير استراتيجية حالة التطبيقات 2022، الذي أظهر أن 90% من المؤسسات العاملة في مختلف الصناعات تخطط لاعتماد قدرات الذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء بشكل أفضل وعرض رؤى أفضل قيمة. ومع ذلك، يتطلب الاعتماد الفعال لتقنيات الذكاء الاصطناعي شفافية وتكامل وحوكمة بيانات أفضل مما هو متوفر حالياً.

ويسلط التقرير في نسخته الثامنة الضوء على التحديات التي تواجهها الشركات أثناء جهودها لتطوير وتحويل البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات لديها لتقديم وحماية الخدمات الرقمية التي باتت تتكامل بشكل وثيق مع الأنشطة اليومية، مثل استكمال مختلف مهام العمل أو الحصول على الاستشارات.

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