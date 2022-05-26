تقرير: نمو كبير لقطاع تسويق المؤثرين

المصدر: دبي - البيان

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كشف أحدث تقرير لـ «ميلتواتر»، المزود العالمي الرائد لخدمات الرصد الإعلامي وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي، أن قطاع تسويق المؤثرين يشهد نمواً كبيراً.

حيث نشر المؤثرون أكثر من 3.798.505 من المنشورات الدعائية المدفوعة بزيادة 26.7%، إلى جانب زيادة القصص الدعائية بنسبة 33% بمعدل 16 قصة أسبوعياً، حيث تعكس هذه المؤشرات ازدهار سوق صغار المؤثرين ونمو قطاع وسائل التواصل الاجتماعي بصورة عامة.

كما أظهرت البيانات أن التغير المستمر في عادات المستهلكين دفع العلامات التجارية إلى اعتماد الاستراتيجيات الرقمية كأولوية وتعديل ميزانياتها بما يتوافق مع ذلك، آخذين في الاعتبار الدور المحوري الذي يلعبه المؤثرون في بناء خطط أعمالها. وبصورةٍ خاصة، أصبح صغار المؤثرين قناةً أساسية تساعد العلامات التجارية على التواصل الحقيقي مع المستهلكين، باعتبار أن 91% من المنشورات المدفوعة جاءت من هذه الشريحة من المؤثرين.

والذين باتوا الخيار المفضل لدى العلامات التجارية نظراً لارتفاع عدد متابعيهم (5.000 – 30.000) ومدى وصولهم وتأثيرهم إلى (5.000 – 500.000). ويساهم امتلاكهم جمهوراً مركزاً، رغم صغره، في تحقيق نسبة عالية من التفاعل، بما يعود على العلامات التجارية بعائد استثماري أكبر.

ووفقاً لـ «ميلتواتر»، فقد أدى ذلك إلى زيادة التفاعل في منصات التواصل الاجتماعي، وأصبحت «إنستغرام» أهم منصات حملات تسويق المؤثرين. وفي هذا السياق، أشارت التقارير إلى إطلاق أكثر من 1800 حملة مؤخراً، استأثرت «إنستغرام» بـ 94% منها، في حين تضمنت 10% منها فقط محتوىً خاصاً بـ «يوتيوب» وغيره من المنصات. ووفق أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات، تستفيد 42% من الحملات من نمط 1-4 منشورات موجزة، في حين تستخدم 20% من الحملات 1-4 قصص. كما تشير البيانات إلى أن حملات المؤثرين تتركز بشكل كبير على «إنستغرام»، في حين أن منصات مثل «تيك توك» تتميز بحملات تجريبية.

كما أشارت التقارير إلى أن العلامات التجارية تتجه في شراكاتها الإعلانية نحو «تيك توك» أكثر من «يوتيوب»، إذ تغطي «تيك توك» 13% من حملات تسويق المؤثرين، مقابل 10% فقط في «يوتيوب». وتعد «تيك توك» منصةً حديثةً لم ترسخ مكانتها مثل «إنستغرام» بعد، ومع ذلك، فقد أدرجتها العديد من العلامات التجارية ضمن خططها التسويقية. ومن الأمثلة على ذلك، انتشار فيديوهات «فين توك».

وهو نوع جديد من محتوى الفيديو يشارك من خلاله الخبراء نصائحهم المالية عبر فيديوهات «تيك توك» القصيرة والمسلية، والتي حققت أكثر من 1.8 مليار من المشاهدات على المنصة. إضافةً إلى ذلك، أثبتت البيانات تفوق «تيك توك» على «يوتيوب» من ناحية رواج حملات تسويق المؤثرين، مع سعي العلامات التجارية لتحديد استراتيجياتها وأوجه نجاحها الممكنة في هذه المنصة.

وقالت ميلدا ناير، المدير الإقليمي لتجربة العملاء في شركة «ميلتواتر» الهند والشرق الأوسط وإفريقيا «تعتبر»ميلتواتر) إحدى الشركات السباقة بتوفير خدمات وبرمجيات الرصد والإدارة لمُحتوى المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي. وقد شهدنا خلال السنوات الماضية نقلةً نوعية على صعيد التسويق بالاستعانة بالمؤثرين، وتنامي أهمية هذه المنهجية كأداة فعالة ضمن قطاع التسويق الرقمي، والتطور الكبير في أدوات رصدها وإدارة حملاتها بعد أن كانت تقتصر على المتابعة اليدوية. ويملك التسويق بالاستعانة بالمؤثرين آفاقاً كبيرة للتقدم والنمو في ظل التطور التكنولوجي الذي نشهده اليوم، والذي يتيح أدواتٍ علمية لرصد هذه العمليات التسويقية وتحديد مدى جدواها وعائداتها وتأثيرها على الشريحة المُستهدفة وفق مقاييس دقيقة.

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