عالم فيراري أبوظبي تقدم تجارب عائلية فريدة

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقدم «عالم فيراري أبوظبي» مجموعة من أروع التجارب الترفيهية المفعمة بروح الحماس والتشويق، بما في ذلك نسخ مصغرة من أشهر الألعاب، التي تحتضنها المدينة، والتي تناسب الضيوف من مختلف الفئات والأعمار.

وتضم «منطقة العائلة» عدداً من التجارب الترفيهية المستوحاة من أشهر الألعاب في عالم فيراري أبوظبي، والتي توفر للصغار أجواء ترفيهية مميزة مستوحاة من علامة فيراري، ويمكن للأطفال بدء مغامراتهم المميزة مع أفعوانية «فورمولا روسا جونيور»، النسخة المصغرة من أفعوانية «فورمولا روسّا»، الأسرع في العالم.

حيث تتيح هذه التجربة لعشاق المغامرة من الصغار والعائلات تجربة مُشوقة بعربات تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة. أما لعبة «برج التيربو» فقد صممت لتناسب الضيوف من الصغار والكبار، حيث تنطلق هذه النسخة المصغرة من لعبة «سباق التيربو» بأبطال فيراري الصغار، لتصل بهم إلى ارتفاع عالٍ، ليختبروا بعد ذلك انعدام الجاذبية أثناء السقوط عمودياً إلى الأسفل.

وبإمكان الصغار اختبار تجربة «أجنحة الأبطال» للتحليق واكتشاف متعة الطيران، حيث سيكون بمقدور الأطفال وكافة أفراد العائلة قيادة رحلاتهم الخاصة والتحكم بالدفة، لتوجيها إلى المكان الذي يختارونه في هذه النسخة المصغرة من تجربة «طيران الأبطال» الفريدة. وسيعيش الأطفال في لعبة «سباق السرعة» إحساس سباقات السيارات الحقيقية على المضمار. وستوفر هذه النسخة المصغرة من «سباق جراند بريكس للناشئين» تجربة فريدة مناسبة لكافة أفراد العائلة.

ويمكن للصغار المشاركة في التحديات القوية في «المعسكر التدريبي للناشئين» لتحسين قدراتهم على تسلق الجسور المعلقة المنخفضة برشاقة وخفة وتطوير مهارتهم في حل الألغاز، وتتيح «أرض مغامرات نيلو» للأطفال متعة اللعب في هذه المنطقة الآمنة ليستمتعوا بأجواء مليئة بالمرح والمغامرة. كما توفر «مغامرة بينو الرائعة»، الفرصة للتسابق والتحدي مع أفراد العائلة داخل عالم مفعم بالتحديات التفاعلية والمؤثرات الخاصة والشخصيات المميزة.

كما يمكن للصغار والكبار المشاركة في متعة الانزلاق والدوران في تجربة «الإطارات الدوارة»، والركوب في مقاعد مستوحاة من إطارات فورمولا 1 العملاقة، التي تدور وتنزلق بسرعة وتصطدم بالآخرين في تجربة ترفيهية مميزة، لمشاركة متعة فيراري مع العائلة والأصدقاء. وللضيوف الراغبين باختبار الألعاب الأخف حركة فبإمكانهم المشاركة في تجربة «سحر إيطاليا»، والانطلاق على متن سيارة فيراري كاليفورنيا 250 مُصغرة طراز عام 1958، والاستمتاع بمشاهدة المعالم المميزة للمدينة.

وتقدم عالم فيراري أبوظبي، المدينة الترفيهية الحائزة العديد من الجوائز المحلية والعالمية، تجارب عائلية مشوّقة ومرافق ترفيهية، تناسب جميع الأعمار، حيث تحتضن باقة مميزة من الألعاب والتجارب، التي تمنح عشّاق المغامرة أجمل الأوقات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز