55 % نمو إيرادات «هيرميس القابضة» بالربع الأول

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت المجموعة المالية «هيرميس القابضة»، البنك الشامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، عن النتائج المالية والتشغيلية خلال الربع الأول من عام 2022، حيث بلغت الإيرادات 1.9 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 55%، مصحوبًا بنمو صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 18% ليصل إلى 345 مليون جنيه، وذلك بفضل الأداء القوي لمعظم القطاعات التشغيلية خلال الفترة نفسها.

وأكد كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، أن الشركة تنفرد بنموذج أعمال مبتكر يتسم بالتنوع وكذلك باقة المنتجات والخدمات التي تقدمها، وهو ما أثمر عن الأداء القوي والإيرادات الاستثنائية التي حققتها الشركة خلال هذه الفترة، وبالتالي أصبحت المجموعة المالية هيرميس القابضة واحدة من أسرع الشركات نموًا في البلدان التي نعمل بها.

وأضاف عوض أن قطاع التمويل غير المصرفي واصل تحقيق نتائج جيدة بفضل قدرته على تلبية احتياجات العملاء وبصفة خاصة في ظل الضغوط التضخمية التي تشهدها الأسواق خلال المرحلة الراهنة.

فقد بلغت مساهمة ذلك القطاع وكذلك البنك التجاري، الذي قامت الشركة بالاستحواذ عليه أخيرًا، 50% من صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية. ونجح قطاعا الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية في تحقيق إيرادات قوية.

حيث تمكن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام 5 صفقات بقيمة 301 مليون دولار، تضمنت أول عملية طرح عام لشركة متخصصة في مجال مستحضرات التجميل بالبورصة المصرية بالإضافة إلى عمليتي دمج واستحواذ بالمنطقة. ومن ناحية أخرى، حافظ قطاع الوساطة في الأوراق المالية على صدارة ترتيب شركات الوساطة في أسواق مصر وكينيا ودبي.

وارتفعت إيرادات قطاعي الوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب بمعدل سنوي 61% لتبلغ 494 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، وذلك على خلفية الأداء الاستثنائي الذي حققه كل قطاع منفردًا بنسبة 62% و52% على الترتيب.

فقد بلغت إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب 64 مليون جنيه مدفوعًا بالقدرات التنفيذية الهائلة التي تنفرد بها الشركة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما ارتفعت إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية إلى 430 مليون جنيه على خلفية الإيرادات القوية التي حققها القطاع بمختلف أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك المردود الإيجابي من المنتجات المُهيكلة.

من ناحية أخرى، شهدت إيرادات قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر تغيرًا طفيفًا خلال الربع الأول من عام 2022، لتسجل 113 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022.

فقد ارتفعت إيرادات قطاع إدارة الأصول بمعدل سنوي 7% لتسجل 90 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، مدفوعة بنمو أتعاب الإدارة وارتفاع قيمة الأصول المدارة.

ومن ناحية أخرى، تراجعت إيرادات قطاع الاستثمار المباشر إلى 23 مليون جنيه مقابل 29 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق.

حيث إن الربع المقارن من عام 2021 تضمن أتعاب إدارة إضافية على خلفية الإغلاق الثالث لصندوق التعليم المصري الذي تديره المجموعة المالية هيرميس، وفي حالة استبعاد الأتعاب الإضافية، كان القطاع ليسجل نموًا سنويًا في الإيرادات بنسبة 28%.

من جانب آخر، ارتفعت إيرادات قطاع التمويل غير المصرفي بمعدل سنوي 34% لتسجل 601 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، مدفوعًا بالنمو القوي لقطاع التمويل متناهي الصغر تحت مظلة شركة «تنمية».

وكذلك أداء شركة «ڤاليو» المتخصصة في خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا، بالإضافة إلى أنشطة التخصيم التابعة للمجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية.

فقد ارتفعت إيرادات شركة «تنمية» بمعدل سنوي 21% لتسجل 395 مليون جنيه مدعومة بزيادة مبيعات الشركة من منتجات التمويل، كما ارتفعت إيرادات شركة «ڤاليو» بمعدل سنوي 157% لتصل إلى 143 مليون جنيه.

وبالإضافة إلى ذلك، شهدت أنشطة التخصيم التابعة للمجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية نموًا ملحوظًا بأكثر من الضعف خلال الربع الأول من عام 2022، حيث ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 118% لتسجل 18 مليون جنيه مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بينما تراجعت أنشطة التأجير التمويلي التابعة للشركة بمعدل سنوي 21% لتصل إلى 45 مليون جنيه.

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