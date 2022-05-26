تقرير: حملات التسويق الديناميكية الأكثر استقطاباً للعملاء

المصدر: دبي - البيان

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سلطت «WebEngage»، المزود الرائد للخدمات المتكاملة في مجال الحفاظ على العملاء والتفاعل معهم وأتمتة عمليات التسويق والشركة الرائدة في مجال توفير البرمجيات، في نُسخة عام 2022 من تقرير توجهات وتحليلات السوق الشهير والخاص بالشركة، على بعض من أبرز الاستراتيجيات الحديثة للتفاعل مع العملاء والحفاظ عليهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.

وكشفت أن حملات التسويق ذات دورة الحياة الديناميكية تُولّد معدّلات زيارة للمواقع واستقطاباً للعملاء أكبر بنسبة تتراوح بين ضعفين و7 أضعاف من الحملات المستقلة. وفيما يتعلق بأنماط تفاعل المُستخدمين المُسجّلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أشار التقرير إلى أنّ الفترة الزمنية الأفضل لإرسال الرسائل الإلكترونية هي بين الساعة الرابعة عصراً والثامنة مساءً، مع تسجيل 24% من إجمالي عمليات استقطاب العملاء خلال هذه الفترة.

كما كشف التقرير أنّ الفترة الممتدة بين الساعة 12 ظهراً والرابعة عصراً هي الأمثل لإرسال الرسائل من خلال تطبيق واتساب، مع تسجيل 33% من إجمالي عمليات استقطاب العملاء خلال هذه الفترة. وأشار التقرير إلى تسجيل أعلى معدلات استقطاب العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين 12 ظُهراً و10 ليلاً.

وجمعت «WebEngage» مجموعة من استراتيجيات التسويق المضمونة، وخصوصاً تلك التي تعتمدها أبرز العلامات والمؤسسات المختصة في التسويق الرقمي في مختلف أنحاء العالم، ولا سيما في أعقاب الأزمة الصحية العالمية وتسارع التحوّل الرقمي الناجم عنها. ويتناول التقرير الشامل أيضاً إسهام الاستراتيجيات مُتعددة القنوات والقنوات المستقلة في إجمالي أرباح المؤسسات التي تعتمد أولوية الحلول الرقمية.

وقال تشيراغ بارمار، مدير أول للمشاريع الخاصة لدى «WebEngage»: نحن نقدم في هذا التقرير استراتيجية مضمونة لاستقطاب العملاء والحفاظ عليهم للمتخصصين في هذا المجال، إذ يحظى العملاء اليوم بخيارات متعددة، بشكل يتيح لهم أن يتوقعوا من العلامات التجارية ما يفوق المعايير الاعتيادية.

حيث ينتظرون منها أن تتفهم احتياجاتهم وتتوقع متطلباتهم في الوقت ذاته. ولم يعُد من المستغرب أن يتوقع العملاء الحصول على هذه التجربة فائقة التخصيص، مع ما ترصده العلامات من آلاف نقاط البيانات عند كُلّ مستخدم. وأدركنا خلال العامين الماضيين أنّ التحديات والفرص ستُواصل الظهور، وما من مخرج أمامنا سوى التجريب والتكيّف وتعديل المسار.

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