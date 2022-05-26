تقرير «باترن»: 74% من المتسوّقين في الإمارات يتوقعون إنفاق المزيد عبر الإنترنت في 2022

المصدر: دبي - البيان

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استطلعت شركة باترن العالمية لتسريع التجارة الإلكترونية المتسوّقين على الإنترنت في الإمارات لرصد سلوكياتهم الشرائية عبر الإنترنت، بما في ذلك طريقة استخدامهم المنصات مثل أمازون ونون.

وجاءت النتائج داعمةً لتوقعات النمو في حجم سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات من 10 مليارات دولار في العام 2021 إلى 17 مليار دولار في العام 2025، بحسب شركة كيرني.

وإجمالاً، أعرب 74% من المتسوّقين المشاركين بالاستطلاع عن استعدادهم لإنفاق المزيد من الأموال عبر التسوق على الإنترنت في العام 2022. وتوقّعت نسبة 19% منهم إنفاق مبالغ مماثلة للتي أنفقوها في العام 2021، في حين توقّع 6% منهم فقط أن يُنفقوا أموالاً أقل.

جاء ذلك في تقرير المتسوّق في الإمارات 2022 من باترن، الذي أشار إلى أنّ منصّتَي أمازون ونون أصبحتا سريعاً وجهتي التسوق المفضّلتين لدى المتسوّقين على الإنترنت في الإمارات. وتوقّعت النسبة الأكبر من المشاركين بالاستطلاع شراء حاجياتها من أمازون أو نون أكثر من أي موقع إلكتروني آخر من حيث فئات المنتجات الرئيسية مثل الموضة، والإلكترونيات، ومستلزمات المنزل والمطبخ ومستحضرات الجمال.

على سبيل المثال، توقّع 61% من المتسوّقين على الإنترنت في فئة الإلكترونيات الشراء من أمازون، و42% من نون. وعلى سبيل المقارنة، توقّعت نسبة 14% فقط من المتسوّقين شراء الإلكترونيات من متاجر بيع تملك فروعاً فعلية لها وموقعاً إلكترونياً على حدّ سواء. وينعكس هذا الاتجاه نفسه في عدة فئات أخرى، فبالنسبة لمستلزمات المنزل والمطبخ، توقّعت نسبة 60% الشراء من أمازون، و46% من نون، و18% فقط الشراء على الإنترنت من متاجر بيع تملك فروعاً فعلية لها وموقعاً إلكترونياً على حدّ سواء. تشمل النتائج الرئيسية الأخرى:

- يرغب المتسوّقون على الإنترنت في الإمارات في توصيل سريع: 39% من المتسوّقين على الإنترنت يريدون توصيل المنتجات في اليوم التالي للطلب أو قبل ذلك، و20% يريدون توصيل المنتجات في اليوم نفسه.

- يشتري معظم المتسوّقين مستلزماتهم عبر أمازون: عبّرت الأغلبية الساحقة (94%) من المتسوّقين على الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة ممّن تمّ استطلاعهم، عن الشراء من موقع واحد على الأقل تابع لأمازون في الأشهر الـ12 الماضية، بمن فيهم 83% ممّن استعانوا بموقع Amazon.ae للشراء.

وقد تُعزى قاعدة العملاء العريضة لدى أمازون بشكل جزئي إلى الإقبال العالي على شراء عضوية برايم للاستفادة من توصيل سريع ومجاني، فقد أفاد 67% من المتسوّقين على Amazon.ae بأنّهم يملكون عضوية برايم الخاصة بهم أو يستخدمون حساب برايم الخاص بشخص آخر.

- يشتري العملاء منتجات وسلعاً من بلدان أخرى: أشار 89% ممّن تم استطلاعهم إلى أنّهم سبق واشتروا منتجاً على الإنترنت تمّ توصيله من بلد آخر خلال العام 2021.

ويشير ذلك إلى أنّه بإمكان التجار والبائعين المحليين زيادة مبيعاتهم عبر توسيع مجموعاتهم وعرض منتجات غير متوفرة بعد على الصعيد المحلي.

- يكتشف عملاء أمازون علامات تجارية جديدة في السوق: برز بوضوح ميل المستهلكين لاستكشاف منتجات وعلامات تجارية جديدة عبر أمازون، فقد قام 42% من المتسوّقين عبر Amazon.ae المشاركين بالاستطلاع، بشراء منتج من علامة تجارية لم يسبق لهم أن اشتروا منتجاتها من قبل.

وقال ديفيد كوايف، المدير العام لشركة باترن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تثبت الأسواق الإلكترونية دورها المحوري كقناة رئيسية تتيح للعلامات الاستهلاكية الترويج لعروضها في الإمارات. ومن المتوقع أن تشهد شعبيتها المزيد من النمو في السنوات المقبلة».

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