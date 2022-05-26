«أسوشياتف ديزاين» البرتغالية تعزز حضورها في الإمارات عبر معرض الفنادق 2022 بدبي

المصدر: دبي - البيان

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تستفيد هيئة «أسوشياتف ديزاين» البرتغالية من الفرص التي يتيحها انتعاش قطاع السياحة في الإمارات.

وذلك خلال مشاركتها في معرض الفنادق 2022 بدبي، حيث تستعرض الهيئة مفهوم المنزل البرتغالي الذي يضم منتجات تم تصميمها وإنتاجها بالكامل في البرتغال من أبرز 12 علامة تجارية برتغالية راقية.

وتنعقد فعاليات معرض الفنادق في دبي خلال الفترة من 24 إلى 26 مايو الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي. وتعرض العلامات التجارية البرتغالية التابعة لهيئة «أسوشياتف ديزاين» منتجاتها في الجناح 7 إي 281.

وقال «فيتور بوكاس»، رئيس الرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث: تحرص البرتغال على المشاركة بصفة دائمة في المعارض الكبرى التي تنظمها دولة الإمارات منذ العام 2016، من أجل تسليط الضوء على مجموعتنا المتنوعة والمبتكرة من المنتجات.

ومن خلال مشاركتنا، فإننا نثق بأننا سنتمكن من توسيع نطاق انتشار منتجات الأثاث والمفروشات البرتغالية الراقية التي تحمل شعار «أفضل ما في البرتغال» في أسواق الإمارات والمنطقة.

وسبق للرابطة أن شاركت في فعاليات مهمة من بينها «أسبوع دبي للتصميم» و«داون تاون ديزاين دبي» و«معرض عُمان للديكور والتصميم الداخلي والمفروشات»، و«إندكس السعودية»، وتشارك الرابطة هذا العام في معرض الفنادق في دبي للسنة الثانية.

وأضاف «بوكاس»: يولّد سوق الأثاث الفاخر في الإمارات 3.72 مليارات دولار في العام 2022، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 4.09 % سنوياً على مدار السنوات الأربع المقبلة.

وفي ظل نمو السياحة في المنطقة في أعقاب معرض إكسبو 2020 دبي والجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة، فإننا نتوقع أن يزداد الطلب باستمرار على منتجات الأثاث.

وأشار «بوكاس» إلى أن اقتصاد الإمارات يشهد ارتفاعاً في مستويات مداخيل الأفراد.

وإلى جانب انتعاش قطاع السياحة، فإن الإمارات لديها المقومات المثالية لنمو العلامات التجارية للمنتجات الراقية.

ويضم سوق الإمارات، بحسب بوكاس، العديد من شركات التصنيع والتوزيع في مجال الأثاث، فيما يشكل الموزعون الذين يستوردون المنتجات من بلدان أخرى القوة المهيمنة في السوق.

ومن حيث الحصة السوقية، فإن الشركات في المنطقة تتنافس مع بعضها من خلال الابتكار والإبداع لتلبية متطلبات العملاء دائمة التغير بالمنطقة.

وتشتمل المنتجات المعروضة على مزيج من الابتكار والاستدامة والتصميم العصري، الذي تم تطبيقه على الأثاث والإضاءة والخزف والأنسجة، إلى جانب عدد من القطع الخاصة التي تحمل توقيع مصممين معروفين. وتركز بعض هذه القطع بشكل خاص على سوق الضيافة، فيما يركز البعض الآخر على قطاعات الفنادق والمساكن الخاصة، وتكون موجهة لمصممي الديكور الداخلي والمهندسين المعماريين.

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