منصة «تِكس أب» تفتح أبواب المستقبل أمام التبادل التجاري بقطاع التقنية والتنقل

المصدر: دبي- البيان

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انطلقت بدبي «تِكس أب» TEXUB، وهي منصة عالمية للأعمال التجارية بين الشركات في مجال تقنية المعلومات والتنقل. ويقع مقر الشركة الناشئة في دبي.

وتقدم منظومة رقمية آمنة ومستقرة لقطاع تجارة حلول التنقل وتقنية المعلومات العالمي بين الشركات عبر الاهتمام بمتطلبات الأعمال المتكاملة وتبسيط العمليات التشغيلية.

ولا يتطلب نموذج أعمال تِكس أب الاشتراك مما يعني قدرة الشركات على الوصول غير المحدود للصفقات والتعاملات التجارية للمشترين والبائعين الذين تم التحقق من هويتهم. وتسمح المنصة للبائعين بتحميل منتجات متعددة بسهولة وبيعها عالميًا عبر عدد من المراكز بفضل توفير خيار لتحديد القيود الإقليمية إن وجدت.

كما يستطيع المشترون الشراء من أي مكان في العالم وتعزيز قاعدة الموردين لديهم بشكل يمكّنهم من الاستفادة من خيارات الأسعار المنافسة عالميًا.

وقال سوشيت كومار، الرئيس التنفيذي لدى تِكس أب: تِكس أب مبادرة للاستعداد للواقع في مرحلة ما بعد الجائحة حيث انتقل تحول الأعمال إلى المنصات الرقمية، ونهدف لأن نصبح منصة ذات طابع عالمي حقيقي عبر تزويد عملائنا بخيارات العمل بلا حدود. وأكد أن دبي هي الموقع المثالي لنا كمنصة إلكترونية إذ إن وجودنا في مركز تجاري عالمي يعزز مكانتنا وسمعتنا كمنصة متميزة تضمن التواصل على نطاق عالمي.

وقال نيرانجان غيدواني، وهو عضو استشاري في مجلس إدارة تِكس أب: هناك تحول عالمي لا يمكن إنكاره في طريقة سير الأعمال اليوم، فجميع الشركات والمشاريع تسعى لمواصلة الابتكار والاستفادة من طرق أكثر كفاءة يمكنها من خلالها تحقيق نتائج ملموسة، وهنا يأتي دور التحول الرقمي كأساس هام للنجاح.

وبالنظر إلى تلك المعادلة، يمكن لمنصة تِكس أب أن تدعم الأعضاء في توسعهم وتبسيط أعمالهم عبر الإنترنت أو بطرق أخرى.

وبالنظر إلى مصلحة كافة الجهات المعنية، يتم إخفاء الهويات على منصة تِكس أب ليبقى البائعون والمشترون غير معروفين أثناء التبادل التجاري مما يضمن أعلى مستويات أمن البيانات. كما أن جميع التعاملات المالية والشحنات تمر من خلال تِكس أب حيث تتوفر للبائعين والمشترين العديد من خيارات السداد المحلية وخيارات العملات المشفرة من خلال بوابة آمنة لتعزيز تجربة التجارة وتخفيض التكاليف التشغيلية مع الحفاظ على أمنهم عبر الإنترنت.

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