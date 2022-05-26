«ماكلارن» تطلق أضخم مركز خدمة معتمد في المنطقة بدبي

المصدر: دبي - البيان

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افتتحت شركة «ماكلارن أوتوموتيف» McLaren Automotive البريطانيّة، المتخصصة بإنتاج السيارات الفخمة والسيارات خارقة الأداء، أمس أحد أكبر مراكز الخدمة المخصّصة والمعتمدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويقع هذا المركز الفنّي والتقنيّ بمقربة صالة العرض -التي سيكشف عنها الستار في المستقبل القريب- في شارع الشيخ زايد بدبي. ولأجل ضمان أرقى معايير الخدمة وتوفير أفضل تجربة للعملاء، فإنّ عمليّاتها كافّة ستدار من قبل فريق «ماكلارن» دبي، ممثّلاً بوكالة حصريّة لشركة Performance Tuning L.L.C، جزء من مجموعة شركات خليفة جمعة النابودة.

وصرح جمعة خليفة النابودة، عضو مجلس الإدارة لمجموعة شركات خليفة جمعة النابودة، في هذا الصدد بقوله: «من دواعي سروري أن أؤكد لجمهور السيارات الفخمة والسيارات خارقة الأداء أنّ مركز الخدمة الأحدث قد فتح أبوابه على مصراعيها لكلٍ من العملاء الحاليّين والجدد. وبينما نمضي بخطى ثابتة نحو أول سنة من النجاحات والإنجاز نتطلع لمزيد مما يثري تجارب عملائنا بتمثيلنا علامة مرموقة ومحببّة لعشّاق السيارات، McLaren. ولا يقف طموحنا عند هذا الحد، إذ إنّنا نقدّم مستوى غير مسبوق من الخدمة التي تتمحور حول رغبات عشاق السيارات والتي تفوق جميع تصورات العملاء في دبي والإمارات الشمالية».

ومن جانبه، عبّر محمد فوزي، المدير التنفيذي لشركة «ماكلارن أوتوموتيف» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن رضاه بهذا الإنجاز التاريخي بقوله: «أودّ تهنئة فريق»ماكلارن«دبي على نجاحه المبهر في إتمام انطلاقة مركز الخدمة الأضخم والأحدث بما يتميّز به من تقنيات رائدة تسبق عصرها. ولا أخفيكم أن افتتاح هذه المنشأة الفريدة كانت لحظة آسرة ومليئة بالحماس للجميع في الإمارات نتيجة لاستثمارات قيّمة من أجل تقويّة حضورنا في هذا السوق النشط والأساسي. وكلّي ثقة بأنّ هذه تعد خطوة تاريخية تدفعنا نحو الاستمرار بتقديم أعلى معايير خدمة للعملاء، وتقديم تجربة رائدة لا نظير لها في تحقيق الرضا التام وقمة الالتزام بالمعايير. ماذا يمكن أن يكون أروع من أن تمتلك أحد أقوى السيارات الخارقة ذات الأداء العالي في العالم؟ هذا كله يشدّني لأترقب خطوتنا الكبرى القادمة وهي افتتاح صالة العرض الجديدة في أواخر هذه السنة».

ويمتاز مركز الخدمة الجديد بكونه مجهّزاً على أكمل وجه، ومنسجماً بتمامه مع المعايير العليا التي طالما عُرفت بها الشركة البريطانية McLaren، وتمتدّ مساحتها الشاسعة على مدى 3400 متر مربّع متضمّنة ست مناطق خدمة متباينة، مضافاً لأحدث الأجهزة والمعدات على الإطلاق لتقديم أرقى رعاية لعملائنا وسياراتهم الفخمة. ويمكن للعملاء أن ينعموا براحة البال، حيث إن العمليات كافة مدارة من قبل فريق مختصّ من مهندسي McLaren بخبراتهم الممتدّة والمتقنة بفضل التدريب والتطوير المستمرين والتي تزيد عن زهاء 40 عاماً من الإبداع والتميز. حيث عمل هؤلاء المهندسون على عدد كبير من التقنيات المستحدثة والسيارات التي صمّمت لكي تغير واجهة مجال السيارات الفخمة والراقية وخارقة الأداء مثل McLaren P1TM.

وينصب تركيز المركز الضخم الجديد على توفير تجربة خدمة عملاء غير مسبوقة، تتضمّن خدمات توصيل ونقل السيارات وفق معايير McLaren باستخدام ناقلتي سيارات فريدتين من نوعهما. وكسابقة جديدة، يمكن لهذا المركز أن يستقبل بما لا يقل عن 150 سيارة شهرياً. ولا غرابة في ذلك حيث إن هذا المركز يتسنّم موقعاً مهماً، ويهدف لمواكبة الطلب المتزايد لسيارات McLaren في دبي والإمارات الشمالية، ويُعنى المركز بتوفير أول دفعة من McLaren Artura الجديدة كلياً والتي طالما انتظرها عشاق السرعة والإثارة منذ إطلاقها مؤخراً.

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