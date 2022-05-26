التجارة غير النفطية تلامس نصف تريليون بالربع الأول

المصدر: أبوظبي ــ وام

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لامست التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من العام الجاري 500 مليار درهم، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الدولة، محققة نسبة نمو بلغت 20.5% لتصل إلى 499.7 ملياراً، مقابل 414.6 ملياراً للفترة نفسها من 2021، بحسب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأظهرت بيانات المركز ارتفاع إجمالي الصادرات غير النفطية إلى 218.5 مليار درهم بنهاية الربع الأول، مقابل 183.4 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 19.1%. وبلغت قيمة إعادة التصدير نحو 130.5 مليار درهم، مقابل 108.5 مليارات درهم للفترة نفسها من عام 2021، بنمو 20.3%. وارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية إلى 88 مليار درهم، مقابل 75 ملياراً في الفترة المماثلة من العام الماضي بنمو 17.4%. وتصدر الذهب خام أو نصف مشغول قائمة أهم السلع بالتجارة الخارجية غير النفطية بقيمة 84.4 ملياراً، مشكلاً ما نسبته 17% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية، وتلاه الألماس بقيمة 40 مليار درهم.

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