قمة «فاينينشال تايمز»: دبي تتجاوز هونغ كونغ في استقطاب الاستثمارات والزوار

المصدر: دبي - البيان

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وصف جيلدو زينيا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «زينيا» الإيطالية للأزياء الفاخرة، ما تشهده دبي من نمو هائل في الاستثمارات الأجنبية، واستقطاب الزوار، بأنه يتجاوز هونغ كونغ.

جاء ذلك أثناء مشاركة زينيا في فعاليات قمة عقدتها صحيفة «فاينينشال تايمز» البريطانية بعنوان «الأعمال التجارية في قطاع السلع الفاخرة».

وقال زينيا: «دبي لا تستقطب العملاء المحليين فحسب، بل إنما أيضاً تستقطب الزوار الذين اعتادوا شراء السلع الفاخرة من لندن أو باريس. ويوماً ما سنجد عملاء من 30 دولة أو أكثر داخل متجر واحد في أحد مراكز التسوق بدبي، وهو ما لم يحدث في هونغ كونغ من قبل مُطلقاً».

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