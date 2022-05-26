2.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - وام)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، 2.1 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 445 مبايعة بقيمة 1.06 مليار درهم منها 34 مبايعة للأراضي بقيمة 133.98 مليون درهم، و411 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 929.83 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 13 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة الحبية الثالثة. وتصدرت جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 62 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم، وثالثة في ميناء جبل علي بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 17 ألف درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بـ 28 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 71 مبايعة بقيمة 118 مليون درهم، وتلتها مرسى دبي بتسجيلها 57 مبايعة بقيمة 150 مليون درهم. وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.09 مليار درهم وتم تسجيل 10 هبات بقيمة 23.91 مليون درهم .

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