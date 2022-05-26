«إمباور» تدعو لتقديم عروض استعداداً للطرح

المصدر: (دبي - رويترز)

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قال مصدران مطلعان إن مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) دعت بنوك الاستثمار إلى التنافس على أدوار في طرحها العام الأولي المقرر في وقت لاحق هذا العام.

وذكرت المصادر أن «إمباور»، المملوكة جزئياً لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، طلبت من البنوك تقديم عروض لدور المنسق العالمي المشترك بحلول الأسبوع المقبل. وأضافت إن بنك موليس آند كو قدم الطلب نيابة عن «إمباور» بصفته المستشار المالي للشركة. وتقوم شركات تبريد المناطق بتوصيل المياه المبردة عبر أنابيب معزولة .

وأعلنت دبي في نوفمبر الماضي عن خطط لطرح 10 شركات مرتبطة بالحكومة لتعزيز نشاط سوق الأسهم، وتم تحديد «إمباور» كجزء من تلك الخطط في ديسمبر.

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