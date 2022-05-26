الإمارات خارج حظر صادرات القمح الهندي

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن الهند تستثني الإمارات من حظر صادراتها من القمح. وأوضح في لقاء خاص مع قناة «سي إن بي سي عربية» إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند، التي بدأ تنفيذها في مايو الجاري من المتوقع أن تضيف 1.7% للناتج المحلي للإمارات خلال 10 سنوات المقبلة، مشيراً إلى أن الهند هي ثاني شريك اقتصادي غير نفطي مع الإمارات بحجم تجارة يبلغ 43 مليار دولار.

وقال الزيودي إن التجارة الخارجية للدولة نمت 27% في 2021 مقارنة بعام 2019 قبل جائحة كورونا لتصل إلى 1.9 تريليون درهم، مؤكداً العمل على دخول أسواق جديدة، مع التركيز على صادرات الحديد والنحاس والألمنيوم والبتروكيماويات.

وأعلن الزيودي توقيع اتفاق للتجارة الحرة مع إسرائيل قريباً إضافة إلى كولومبيا وإندونيسيا، وتوقع ارتفاع حجم التجارة بين الإمارات وإسرائيل إلى 2 مليار دولار في 2022 مقارنة مع 1.4 مليار دولار في 2021.

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