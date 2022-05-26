صدارة إماراتية في نفاذ شبكة الألياف الضوئية عالمياً

المصدر: أبوظبي - البيان

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حافظت دولة الإمارات على المركز الأول عالمياً في نسبة نفاذ شبكة الألياف الضوئية الموصولة للمنازل (FTTH) بحسب التقرير الصادر عن المجلس العالمي للألياف الضوئية الموصولة للمنازل، لتواصل بذلك ريادتها العالمية منذ عام 2016.

ونشر المجلس تقريره السنوي الذي يرصد الدول التي حققت أعلى نسبة نفاذ حول العالم، وأظهر استمرار الإمارات في اعتلاء صدارة الترتيب، متفوقة على كل من سنغافورة والصين وكوريا الجنوبية وهونج كونج.

وبحسب البيانات التي رصدها التقرير، حققت 20 دولة معدل انتشار للألياف الضوئية يفوق 50 بالمائة، وحلت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً بنسبة (97٪)، تليها سنغافورة (95.8٪)، والصين (94.9٪)، وكوريا الجنوبية (91.1٪) وهونغ كونغ (86.2٪).

وتعد شبكة «اتصالات الإمارات»، وهي ركيزة الاتصالات في مجموعة &e (المعروفة سابقاً باسم مجموعة اتصالات) بمثابة الدعامة الرئيسية في تحقيق هذا الإنجاز الذي ينسجم مع استراتيجيتها طويلة الأمد، والرامية إلى تمكين ودفع عجلة التحول الرقمي في الدولة.

وقال مسعود محمد شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ«اتصالات الإمارات»: «نواصل التزامنا بالعمل وفقاً لأهداف التحول الرقمي لدولة الإمارات وهو ما يدفعنا إلى تقديم أفضل الحلول المبتكرة، وتسخير التقنيات المتطورة مثل شبكة الجيل الخامس، والحفاظ على تفوق البنية التحتية للاتصالات».

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