افتتاح مركز جديد لأعضاء «دبي للسلع المتعددة»

المصدر: دبي - البيان

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استقبل مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، أمس معالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وحمد بوعميم، مدير عام غرف دبي ورئيس مجلس إدارة مركز دبي للسلع المتعددة، في المقر الرئيسي للمركز ببرج الماس في منطقة أبراج بحيرات جميرا في دبي. وكان في استقبال الوفد أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة.

وافتتح الوفد مركزاً جديداً لأعضاء مركز دبي للسلع المتعددة، سيوفر للشركات الأعضاء التي يزيد عددها على 20 ألفاً، إمكانية الوصول إلى مجموعة من الخدمات الرقمية الذاتية لزيادة سهولة ممارسة الأعمال، بما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي للمنطقة الحرة. كما يتضمن المركز شاشات ذكية وأكشاكا افتراضية للمعاملات وخدمات الأعمال وغرف الاستشارات الرقمية. وقام البسطي وبوعميم بجولة في المرافق التجارية التي تقف وراء المكانة التي تتمتع بها دبي اليوم كمركز عالمي لتجارة السلع، شملت بورصة دبي للماس ومركز كريبتو ومركز مبيعات أبتاون دبي ومركز الشاي ومركز القهوة.

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