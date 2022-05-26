إبراز دور «الإمارات للتنمية» بتمويل مشاريع البنية التحتية

المصدر: أبوظبي - البيان

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استعرض مصرف الإمارات للتنمية، دوره في تمويل المشاريع التنموية في الإمارات من خلال الحلول التمويلية التي يوفرها لدعم تطوير مشاريع ذات تأثير اقتصادي وتنموي. جاء ذلك خلال مشاركة المصرف في الدورة السادسة عشرة من معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية، الفعالية المخصصة للابتكار والتكنولوجيا والاستثمار في قطاع السكك الحديدية في المنطقة.

وشدد أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي للمصرف، خلال كلمة رئيسية على قدرة السكك الحديدية على دعم التنمية ودورها في بناء شبكة نقل أكثر استدامة في المنطقة لصالح حركة الركاب والبضائع، مضيفاً أن دولة الإمارات تقود هذا المشهد الجديد الطموح في قطاع السكك الحديدية الإقليمي مع مشروع «قطار الاتحاد» الذي سيبدأ تشغيله بالكامل بحلول عام 2030.

وأضاف النقبي: الأساس المنطقي للاستثمار طويل الأمد في هذا المشروع واضح، فمن المتوقع أن يخفّض قطار الاتحاد انبعاثات الكربون بنسبة 70 - 80 %. وسيوفر أكثر من 9,000 فرصة عمل، كما سينقل 36.5 مليون راكب و60 مليون طن من البضائع سنوياً بحلول عام 2030، ويعد المشروع مثالاً واضحاً عن المشاريع الطموحة التي يود مصرف الإمارات للتنمية دعمها على مدى السنوات الخمسين المقبلة وما بعدها.

استراتيجية جديدة

كما سلّط النقبي الضوء على استراتيجية المصرف الجديدة التي أطلقها في أبريل 2021، واستعرض الحلول المالية المرنة المقدمة لمشاريع البنية التحتية والتوسعات الرأسمالية التي لها أثر تنموي مستدام على اقتصاد دولة الإمارات بما يدعم أهداف أجندة حكومة دولة الإمارات للتنويع الاقتصادي والتحول الصناعي. يتبنى المصرف مقاربة فريدة في توفير حلول تمويلية مرنة بناءً على الأثر التنموي للمشاريع. ونقدم حلولاً تنافسية للتمويل المباشر وغير المباشر وبفترات سداد مريحة.

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