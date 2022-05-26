أبريل يشهد أعلى مبايعات عقارية بدبي لشهر في 10 سنوات

المصدر: دبي- البيان

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حقق القطاع العقاري في إمارة دبي أعلى أداء شهري له منذ 10 سنوات، وذلك بعد تسجيل 6,983 مبايعة في أبريل بنمو بلغ 45.5% من حيث عدد المبايعات، مقارنة بأبريل من العام الماضي.

وذلك بقيمة 18.2 مليار درهم، بنمو 66.6 % على أساس سنوي، بحسب بيانات المؤشر الرسمي لأسعار البيع والإيجارات، الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع «بروبرتي فايندر».

وأظهرت بيانات المؤشر لشهر أبريل اتجاه السوق الديناميكي في قطاع العقارات في دبي على أساس شهري. وبشكل عام، تستمر معاملات المبيعات في النمو، متجاوزة متوسط المعاملات الشهرية لعام 2021؛ ولذا فإن مؤشر أسعار المبيعات الإجمالي يُظهر نمواً صحياً منذ يونيو 2020.

ويواصل السوق الثانوي لعمليات البيع الاستحواذ على الحصة الأكبر في سوق العقارات بنسبة ثابتة، حيث بلغت حصته خلال أبريل 60.32% من حيث عدد صفقات البيع، و70.7% من حيث القيمة. ويبرز ذلك قوة أداء سوق العقارات الجاهز من حيث قيمة وعدد الصفقات العقارية، خاصة في ما يتعلق بالشقق السكنية، والتي تمثل حوالي 79% من المعاملات، بينما تمثل الفلل/‏‏‏ تاون هاوس حوالي 21%.

أداء متميّز

وبمقارنة الأداء العام للأشهر الأربعة الأولى من 2022 مع الفترة المقابلة من العام الماضي يتضح وفقاً للبيانات على أساس سنوي وجود أداء متميز لإجمالي عدد المعاملات المبيعات، حيث تم تسجيل 27,507 مبايعات مقارنة بـ 16,341 مبايعة في الفترة نفسها من العام الماضي.

ووصل إجمالي عقود الإيجار في أبريل 41,810 عقود إيجار مسجلة، منها 60.4% عقود إيجار جديدة، مقابل 39.6% عقود مجدّدة، واستحوذت العقود السنوية على 79.5% من إجمالي العقود مقابل 20.5% عقود غير سنوية. واستحوذت عقود الإيجار المسجلة للأغراض السكنية على حوالي 74% من إجمالي العقود، بينما تم تسجيل 25% لأغراض تجارية.

وبالمقارنة مع أبريل 2021، ارتفع إجمالي عقود الإيجارات بشكل عام بنسبة 3.2%، في حين ارتفع عدد العقود الجديدة بنسبة 8% لتمثل 60.4% من إجمالي عدد العقود مقابل 57.7% في أبريل 2022. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع إجمالي عدد عقود الإيجار السنوية من 72.9% في أبريل 2021 إلى 79.5% في أبريل 2022.

بينما شهدت عقود الإيجار التجارية ارتفاعاً بنسبة 4.23% خلال أبريل 2022، لتمثل ما نسبته 25% من إجمالي عقود الإيجار، مقارنة بـ 20.77% في أبريل 2021.

من جهة أخرى، وبمقارنة الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022 بالفترة نفسها من عام 2021، يخلص المؤشر إلى أن إجمالي عقود الإيجار من حيث الحجم شهد زيادة بنسبة 6.47%، حيث سجل 202.340 عقد إيجار في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022 مقارنة بـ 190.043 عقد إيجار في ذات الفترة من 2021.

أبرز المناطق

وبحسب إيجاري، جاءت المناطق الأولى من حيث عدد عقود الإيجار المسجلة خلال أبريل كالتالي: الورسان الأولى (8,311)، جبل علي الأولى (8,038 عقداً)، نايف (6,630)، الخليج التجاري (6,605)، والكرامة (6,160)، وند حصة (6,058)، ومرسى دبي (5,895)، والنهدة الثانية (5,725)، والبرشاء جنوب الرابعة (5,680)، والسوق الكبير (5,491)

ووفقاً لبيانات الطلب من قاعدة بيانات «بروبرتي فايندر» تركزت عمليات البحث عن الشقق في أبريل فيما يتعلق بالمبيعات في مناطق مرسى دبي، دبي تاون داون، نخلة جميرا، والخليج التجاري، وقرية جميرا الدائرية وجميرا بيتش ريزيدنس. وتركزت عمليات البحث عن الفلل/‏‏‏تاون هاوس في مناطق دبي هيلز استيت، نخلة جميرا، المرابع العربية، داماك هيلز (أكويا من داماك) والينابيع.

البحث عن الإيجارات

كانت أكثر مناطق البحث عن إيجارات الشقق في أبريل الماضي: دبي مارينا، دبي داون تاون، الخليج التجاري، قرية جميرا الدائرية، وأبراج بحيرة الجميرا، في حين تركزت عمليات البحث عن إيجارات الفلل/تاون هاوس في الفترة نفسها، في مناطق دبي هيلز استيت، وجميرا، والبرشاء، والمرابع العربية، والينابيع.

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