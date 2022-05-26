شبكة نقل متكاملة للربط بين مطاري دبي الدولي و«ورلد سنترال»

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت مطارات دبي توفير شبكة متكاملة من خدمات النقل للربط بين مطار دبي الدولي، ومطار دبي ورلد سنترال، يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاستباقية، التي تم اتخاذها خلال فترة إغلاق المدرج الشمالي في مطار دبي الدولي، من أجل تنفيذ عملية تطوير شاملة للمدرج، مع توجيه عدد من الرحلات إلى مطار دبي ورلد سنترال.

وتتضمن الإجراءات إتاحة أماكن مجانية لصف السيارات للمسافرين عبر مطار دبي ورلد سنترال، بطاقة استيعابية تصل إلى 2500 سيارة، مع توفير خدمة الحافلات المجانية بين جميع مباني الركاب في مطاري «دبي الدولي» و«دبي ورلد سنترال» كل 30 دقيقة على مدار 24 ساعة يومياً، لضمان تجربة تنقل سلسة ومريحة لجميع المسافرين.

وجرى إلغاء تعرفة فتح العداد لمركبات «تاكسي دبي» لكافة الرحلات من مطار «دبي ورلد سنترال، وتوفير خصومات لسيارات «أوبر – Uber»، والتمتع بالأسعار المميزة باستخدام كود الخصم «DWC2022» من خلال استخدام التطبيق.

وتجري متابعة مسار الحافلات «N55» و«F55» من قبل هيئة الطرق والمواصلات دبي، مع توفير خيارات نقل فعالة من حيث التكلفة لجميع المسافرين من مطار دبي ورلد سنترال.

ودعت مؤسسة مطارات دبي المسافرين للتحقق من كافة المعلومات الخاصة برحلتهم قبل الوصول إلى مطار المغادرة، مع مراعاة توفير وقت إضافي للوصول إلى المطار لتجنب التأخير عن موعد الرحلة خلال فترة الإغلاق، التي تستمر 45 يوماً.

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