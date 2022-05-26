تباين أداء الأسهم المحلية.. والسيولة 1.8 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

ت + ت - الحجم الطبيعي

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، حيث عكس مؤشر سوق أبوظبي اتجاه الهبوط، وصعد بنسبة 1% ليغلق عند 9519 نقطة، وتراجع مؤشر سوق دبي على نحو طفيف بنسبة 0.02% ليغلق عند 3258 نقطة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.8 مليار درهم، منها 1.5 مليار درهم بأبوظبي و302 مليون بدبي، وجرى التداول على نحو 326 مليون سهم، موزعة بواقع نحو 112 مليون سهم في دبي ونحو 214 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 18096 صفقة.

سوق دبي

وتماسك سوق دبي بدعم صعود قطاع البنوك والاتصالات والنقل والمرافق العامة ليتراجع مؤشر السوق دبي بنسبة 0.02%. وصعد قطاع البنوك بنسبة 0.04% بدعم ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 0.4%، بينما نزل «دبي الإسلامي» 0.34%. وصعد قطاع النقل 1.2% بدعم ارتفاع «العربية للطيران» 1% و«أرامكس» 1.4% و«الخليج للملاحة» 1.5%.

وصعدت أسهم قطاعات الاتصالات 0.8% والتأمين 0.9% وتراجع قطاع السلع 2%، وصعد قطاع المرافق العامة 0.4% وصعد «ديوا» 0.4%.

وتراجعت أسهم قطاع العقار 0.8% مع نزول «إعمار العقارية» 1.4%، بينما صعد «الاتحاد العقارية» 0.76 % و«إعمار للتطوير» 1.3% و«ديار» 2.4%. كما هبط قطاع الاستثمار 0.5% بنزول «سوق دبي المالي» 2.3% و«شعاع كابيتال» 1.8% و«دبي للاستثمار»0.45%.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1% ليغلق عند 9519 نقطة. وفي قطاع العقار تراجع «الدار» 0.4%، بينما صعد «رأس الخيمة العقارية» 0.15%.

وفي القطاع المالي والبنوك نزل سهم «العالمية القابضة» 0.04%، و«أبوظبي التجاري» 1.5%، بينما صعد «أبوظبي الإسلامي» 5.3% و«أبوظبي الأول» 1.7%.. وفي قطاع الطاقة، صعد سهم «أدنوك للتوزيع» 1.5% و«دانة غاز» 1.8%. واستقر «أدنوك للحفر» دون تغير يذكر.

وفي قطاع الاتصالات، صعد سهم «اتصالات» 0.97% وتراجع «الياه سات» 1%. وتصدر النشاط «العالمية القابضة»، جاذباً نحو 367 مليون درهم.

«إعمار» يتصدر

تصدر «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي مستقطباً نحو 127 مليون درهم، ثم «ديوا» 35 مليون درهم، و«دبي الإسلامي» 28 مليوناً، فيما كان «مصرف السلام السودان» الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.4 %.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز