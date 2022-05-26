تجارة الإمارات الخارجية تتخطى مستويات ما قبل الجائحة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجلت تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية مستويات قياسية في الربع الأول من العام الجاري، متخطية مستويات ما قبل الجائحة، بما يعكس نجاح الدولة في مواجهة تحديات «كوفيد 19»، استناداً لقدراتها التجارية وإمكاناتها التصديرية المتنامية والجهود المبذولة، لضمان استمرارية سلاسل التوريد، وتوسيع الشبكات اللوجستية وتنويع الأسواق الخارجية.

وأظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن قيمة تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية ناهزت نصف تريليون درهم بتسجيل 499.69 مليار درهم خلال الربع الأول 2022 مقابل 414.56 مليار درهم خلال الربع الأول 2021، بنمو 20.5% ومقارنة بنحو 395.79 مليار درهم خلال الربع الأول 2019 قبل جائحة «كوفيد 19» بنمو بنسبة 26.3%.

وأشار المركز في تقرير التجارة العالمية للسلع خلال الربع الأول الصادر، أمس، إلى أن إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية وصلت إلى 218.5 مليار درهم بزيادة بنسبة 19.1% مقابل 183.4 مليار درهم في الربع الأول من العام الماضي، وبزيادة بنسبة 24.1% مقابل 176.03 مليار درهم في الربع الأول 2019.

وبلغت قيمة إعادة التصدير 130.47 مليار درهم بنمو 20.3% عن الربع الأول 2021، وبارتفاع 12.8% مقارنة بالربع الأول 2019، فيما بلغ إجمالي الواردات نحو 281.19 مليار درهم بزيادة 21.7% عن 231.1 مليار درهم في الربع الأول 2021، وبنمو 28% عن الفترة المماثلة من 2019 والذي بلغت قيمة الواردات غير النفطية خلاله حوالي 219.8 ملياراً.

الصين تتصدر

وكانت الصين أهم الشركاء التجاريين للإمارات في الربع الأول الصين بإجمالي 56.59 مليار درهم بزيادة 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021، ثم الهند بقيمة 46.2 مليار درهم بنمو بنسبة 15%، تليها السعودية 32.5 مليار درهم بنسبة 7%، ثم أمريكا 25.8 مليار درهم بنمو 32%، والعراق 20.37 ملياراً بزيادة 57%.

وفى المركز السادس جاءت سويسرا بقيمة 18.6 مليار درهم بنمو 85%، ثم تركيا بقيمة 17.2 مليار درهم بزيادة 35% ثم اليابان بنحو 12.9 مليار درهم بارتفاع 15%، ومنطقة هونغ كونغ الصينية الإدارية الخاصة بنمو 55% إلى 12.6 مليار درهم.

وبحسب البيانات استحوذت تجارة الإمارات مع مجموعة الدول الآسيوية غير العربية على نحو 40.5% من تجارتها مع العالم في الربع الأول بإجمالي 202.3 مليارات، فيما بلغت حصة تجارة الدولة مع مجموعة الدول الأوروبية 17% بقيمة 85.3 ملياراً.

وبلغت قيمة تجارة الإمارات مع دول مجلس التعاون 64.8 مليار درهم بحصة 13% من إجمالي تجارة الإمارات مع العالم، فيما بلغت حصة الدول الأفريقية غير العربية 10.79% بقيمة 53.9 مليار درهم، وحصة الدول الأمريكية 7.7% بقيمة 38.4 مليار درهم.

الذهب

وعلى صعيد أهم السلع، جاءت تجارة الذهب الخام ونصف المشغول في المرتبة الأولى بقيمة 84.4 مليار درهم ثم تجارة الألماس بقيمة 40 مليار درهم ثم تجارة أجهزة هاتف الشبكات الخلوية وأجهزة إرسال واستقبال الصوت والصور والبيانات الأخرى بقيمة 37.3 مليار درهم، وزيوت نفط غير خام بقيمة 24.6 مليار درهم وحلي ومجوهرات وأجزاؤها بقيمة 21.4 مليار درهم. وجاءت السيارات سادسة بـ 19.5 مليار درهم، ثم آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحدتها، بقيمة 15.1 ملياراً، وألومنيوم خام بقيمة 6.38 مليارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز