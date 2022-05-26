غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تبحث مع «إكويتي» زيادة مساهمة القطاعات الرقمية في تعزيز التنمية

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث المنضوية تحت مظلة غرف دبي، عقد لقاء بين معالي عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ورئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، مع وفد من مجموعة «إكويتي» Equiti برئاسة إسكندر النجّار، المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة.

وجرت مناقشة عدد من المبادرات والفعاليات، التي تهدف إلى تجسيد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي في دبي، والإمارات عموما، وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي.

وخلال اللقاء سلط العلماء الضوء على أهمية الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات لكونه أولوية وضرورة ملحة لتنويع الناتج المحلي للبلاد، مؤكداً أهمية توحيد الجهود للاستفادة من النهضة العالمية في تقنيات المعلومات وحشد الإمكانات وتوظيف حلول استراتيجية مبتكرة، لضمان نمو متكامل لمجتمع الأعمال الرقمي في دبي.

التزام

وقال: نتطلع لتعزيز البنية التحتية الرقمية لدبي وترسيخ دورها عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي. وتؤكد غرفة دبي للاقتصاد الرقمي التزامها الكامل تجاه تحفيز الاستثمار في القطاع الاقتصادي الرقمي، من خلال بناء شراكات استراتيجية مع أبرز اللاعبين العالميين المتخصصين في الأصول الرقمية والمعاملات المالية، وتنمية المواهب المتميزة، ورعاية برامج التدريب المعنية.

وذلك بهدف بناء قاعدة رقمية في دبي تكون قادرة على المساهمة في قيادة هذا القطاع عالمياً في ظل التوسع المطرد بحجم التجارة والاستثمار والإقبال المتنامي للمجتمعات على الوسائل الرقمية المالية والاقتصادية حول العالم.

وأضاف: نهدف من خلال هذه الخطط، التي تمت مناقشتها للمساهمة في دعم مساعي دبي لتصبح وجهة عالمية رائدة لقطاعات المستقبل، من خلال تبني التقنيات المتقدمة وتحفيز الابتكار في مختلف مجالات الاقتصاد الرقمي.

إمكانات هائلة

أكد إسكندر النجار أن دبي تمتلك إمكانات رقمية هائلة، تؤهلها للعب دور محوري عالمي في دعم الصناعة الرقمية المالية، عبر توفير المناخ الاستثماري الملائم وتقديم حلول مبتكرة تحقق قيمة مضافة للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء. وأضاف: «تؤكد دبي من خلال دورها الريادي في المشهد الاقتصادي الرقمي قدرتها على تلبية الإقبال المتنامي في هذا القطاع، من خلال ربط المستثمرين بالمستهلكين، فهي تشكل مركزاً عالمياً حيوياً يربط بين جميع الأطراف ذات الصلة».

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