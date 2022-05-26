جمارك دبي تعزز ريادتها في تيسير التجارة بإصدار 8 سياسات لتطوير الإجراءات

المصدر: دبي- البيان

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أكدت جمارك دبي حرصها على مواكبة المستجدات المؤثرة على حركة تجارة دبي الخارجية مع مختلف دول العالم، من خلال إصدار سياسات جمركية جديدة تؤمن انسيابية التجارة.

وأصدرت إدارة التعرفة الجمركية والمنشأ في الدائرة 8 سياسات جمركية مهمة منذ بداية 2020 وحتى نهاية مايو، تتعلق بالتدابير الجمركية لتطبيق نظام إفصاح المسافرين القادمين أو المغادرين عن العملات والأدوات المالية القابلة للتداول والمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.

كما تم إصدار السياسة الجمركية المتعلقة بضوابط تطبيق اتفاقية التجارة الحرة مع جمهورية سنغافورة، وعالجت السياسات الجمركية، التي تم إصدارها خلال هذه الفترة إجراءات إثبات شهادة المنشأ وحل الخلافات المتعلقة بها، لضمان تحديد منشأ البضائع التجارية لأغراض تطبيق المعاملة غير التفضيلية والمعاملة التفضيلية لسلع ذات منشأ دول، ترتبط معها الدولة باتفاقيات تجارة حرة، بالإضافة إلى ذلك أصدرت الإدارة السياسة الجمركية لشروط وضوابط تطبيق البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري لإقامة منطقة تجارة حرة عربية.

وقال أحمد الخروصي مدير إدارة التعرفة الجمركية والمنشأ: «تهدف السياسات الجمركية التي تصدرها الإدارة إلى تيسير حركة التجارة، من خلال تحديد الضوابط والأنظمة المطبقة من قِبل جمارك دبي، لتنفيذ الإجراءات الجمركية المرتبطة باتفاقيات التجارة مع الدول الأعضاء في التكتلات التجارية، التي تربطها اتفاقيات مع دول مجلس التعاون الخليجي».

شروط وضوابط

أصدرت إدارة التعرفة الجمركية والمنشأ سياسة جمركية بشأن شروط وضوابط تطبيق اتفاقية التجارة الحرة مع دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا)، تضمنت التعديلات على ضوابط التجارة مع هذه الدول، التي تعد من أبرز التكتلات التجارية الدولية المرتبطة باتفاقية للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون، وشملت السياسات الجمركية، التي أصدرتها الإدارة كذلك إجراءات تطبيق دفتر النقل البري الدولي (التير). وتم إصدار السياسة الجمركية لإجراءات تسجيل العملاء للحصول على رمز العميل الجمركي.

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