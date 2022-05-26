حكومة دبي تضيف «الأنصاري للصرافة» لقائمة مقدّمي الخدمات على بوابة «سداد دبي»

المصدر: دبي – البيان

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أبرمت حكومة دبي، ممثلة بدائرة المالية ومؤسسة حكومة دبي الذكية، اتفاقية شراكة مع الأنصاري للصرافة، تهدف إلى تمكين عملاء الشركة من استخدام بوابة السداد الرقمي الحكومية، باعتبارها قناة دفع إضافية، لإتمام عملية الدفع عبر تطبيق «الأنصاري للصرافة».

وقّع الاتفاقية بمقرّ هيئة دبي الرقمية، وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، وجمال المري المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية بحكومة دبي، وراشد الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة.

وبموجب الاتفاقية، أصبحت شركة الأنصاري للصرافة أحد مقدمي الخدمة المرتبطين ببوابة المدفوعات الرقمية «سداد دبي» التابعة لحكومة دبي. وبات بإمكان عملاء الشركة، التي تُعد أول شركة للصرافة ترتبط ببوابة المدفوعات الرقمية الحكومية، تحويل الأموال من حساباتهم الشخصية، سواء الجارية أو التوفيرية، في 15 من البنوك الإماراتية باستخدام بطاقات الخصم المباشر عبر البوابة، علاوة على إمكانية إرسال الحوالات من البطاقات الائتمانية.

تمكين القطاع الخاص

ورحّب جمال المري بانضمام الأنصاري للصرافة إلى بوابة سداد دبي، مؤكّداً أهمية تمكين القطاع الخاص من الاستفادة من البنية التحتية المالية والتقنية الحكومية المتقدمة في دبي، والتي تتيح للمتعاملين مزيداً من المرونة والسهولة في إجراء المعاملات المالية وسداد الرسوم.

وأضاف: «نحرص في دائرة المالية على تحقيق أحد أسمى الأهداف الاستراتيجية، والمتمثل في رفع سعادة السكان في الإمارة، وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون المستمرّ مع هيئة دبي الرقمية، وأبرز الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص لإثراء الخدمات المقدمة عبر البوابة، من ناحية، وإتاحة مزيد من خيارات السداد المرنة والآمنة أمام أفراد المجتمع من الناحية الأخرى».

وقال وسام لوتاه: «تلتزم دبي الرقمية باحتضان التقنيات المتقدمة وتوظيفها لجعل حياة الناس أسهل وأكثر سعادة في دبي، وترسيخ مكانة الإمارة باعتبارها المدينة الرقمية الرائدة على مستوى العالم. ولتحقيق هذه الغاية تتيح بوابة «سداد دبي» للمستخدمين دفع الفواتير بسهولة وإجراء الخدمات عبر الإنترنت من خلال تطبيق مركزي واحد آمن وسهل الاستخدام. ونعمل دائماً على توسيع نطاق البوابة، تماشياً مع مهمة دبي الرقمية لرقمنة كل جانب من جوانب الحياة في الإمارة».

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