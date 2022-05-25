إطلاق الإطار العام لمنظومة الابتكار وريادة الأعمال «أبوظبي تبتكر»

المصدر: أبوظبي - وام

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أطلق مكتب أبوظبي للتنافسية، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، «أبوظبي تبتكر»، الذي يعد الإطار العام لتعزيز منظومة الابتكار في الإمارة، ويتضمن إطلاق نحو 14 مبادرة خلال العام الحالي.

ويأتي إطلاق الإطار العام بناءً على دراسات قام بها مكتب أبوظبي للتنافسية لمعرفة الجوانب والعوامل المؤثرة في تشجيع وتحفيز الابتكار والمبتكرين، وتحليل واقتراح المحاور التي يجب التركيز عليها لتطوير منظومة الابتكار، وتماشياً مع مساعي «اقتصادية أبوظبي» لتوفير إطار مؤسسي وتشريعي مُحفز للابتكار والبحث والتطوير في القطاعات الحيوية.

وقال محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي «يعتبر الابتكار عاملاً وداعماً أساسياً في مسيرة أبوظبي، الأمر الذي يؤكده تصنيفها الأول إقليمياً في الابتكار وفقاً لمؤشر الابتكار العالمي 2021.

ويأتي إطلاق الإطار العام لتعزيز منظومة الابتكار بالاستناد إلى الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية بحيث تشكل ضمانة لرعاية وتطوير الأفكار والابتكارات وتحويلها إلى مشاريع مزدهرة تسهم في المحافظة على مكانة أبوظبي وجهة مفضلة للأعمال والاستثمارات».

ويشمل الإطار العام لتعزيز منظومة الابتكار خمسة محاور هي: المواهب والمعرفة، والتمويل، والمساحات والأماكن، والطلب، والثقافة والمحفزات. في مجال المواهب والمعرفة، يستهدف الإطار إدارة وجذب المواهب، والمواهب التقنية، وخبرة ريادة الأعمال والشركات، وبناء القدرات في مجال التكنولوجيا والابتكار.

في جانب التمويل، يسعى الإطار لوضع سياسات داعمة لتوفير حوافز لرؤوس الأموال للاستثمار في الابتكارات ودعم تحويلها لمشاريع عبر دورة المشروع، ويشمل ذلك المنح الحكومية والقروض المصرفية، وتمويل المشاريع، والتمويل الجماعي، والاستثمار في الشركات الناشئة مقابل الحصول على حصة فيها.

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