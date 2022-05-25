استطلاع: المستهلكون في الإمارات يرغبون في خيارات جديدة قائمة على التكنولوجيا لطلب الطعام

المصدر: دبي - البيان

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أظهر استطلاع حديث رغبة المستهلكين في الإمارات في توفر خيارات جديدة قائمة على التكنولوجيا لطلب الطعام واستعادته.

ومن بين أولئك الذين شملهم الاستطلاع، تبيّن أن نسبة 49% لا يحبذون الانتظار لأكثر من خمس دقائق للطلب عند مدخل الاستقبال أو عند النافذة (54٪)، في حين أن 62٪ من الأشخاص الذين يطلبون الطعام إلى الداخل أو إلى منازلهم عبّروا عن استيائهم في حال الانتظار لأكثر من 10 دقائق.

وفي حين أن المستهلكين في الغالب يتعمّقون في الحصول على خيارات طعام رقمية جديدة، إلا أنهم يأسفون أيضاً لتأثيرها على عملية تناول الطعام داخل المطعم. وقال أكثر من النصف (55٪) إنهم يشعرون بأن جميع طلبات التسليم، وأخذ الطعام معهم، تؤدي إلى الانتظار لفترة أطول عندما يطلبون وهم داخل المطعم.

وقال 36٪ إن الجو داخل المطعم يتأثر بقدوم السائقين الذين يأخذون طلبات الطعام لتسليمها. ولكن على الرغم من هذه المخاوف، لاحظ 62٪ من الأشخاص أنهم سيأكلون يومياً خارج المنزل مرات عدة في الأسبوع خلال الأشهر المقبلة، وقد أظهروا ولاءً متزايداً لعلاماتهم التجارية المفضلة.

وقال سيمون دي مونتفورت ووكر، نائب الرئيس الأول والمدير العام في Oracle Food and Beverage: كانت الطلبات عبر الإنترنت والأجهزة المحمولة خطاً حيوياً للمطاعم أثناء الإقفال خلال فترة الوباء، وتواصل توفير إيرادات ثابتة. ومع إعادة فتح المطاعم القليلة الموظفين بالفعل، فإنها تحاول التعامل مع كيفية إدارة كل من خيارات تناول العشاء داخل المطاعم والطلبات خارجها، مع تلبية التوقعات المتزايدة من حيث السرعة والخدمة.

ستكون التكنولوجيا التي تساعد المطابخ على إدارة الطلبات من قنوات متعددة الركيزة الأساس للحفاظ على الوتيرة وضمان بقاء الزائرين الذين يتناولون العشاء في الداخل سعداء ومخلصين.

وتضمن الاستطلاع أكثر من 5700 مستهلك عالمي عبر 11 منطقة جغرافية، بما في ذلك 526 مستهلكاً في الإمارات. ولا يرغب أكثر من نصف (55٪) من الزائرين الذين يتناولون الطعام داخل المطعم في الانتظار أكثر من 10 دقائق، ويشعر 76٪ بعدم التحمل على الانتظار أكثر من 15 دقيقة. وبالنسبة إلى أولئك الذين يطلبون عند نافذة الطلبات، عبّر 40٪ عن شعورهم بالغضب إذا كان عليهم الانتظار أكثر من خمس دقائق.

ولم يرغب 69٪ في الانتظار أكثر من 10 دقائق ليتم تقديم الطعام لهم. وعند نافذة البيع، لا يرغب (15٪) في الانتظار لأكثر من دقيقتين للحصول على طعامهم، في حين عبّر ما يقارب النصف (45٪) عن عدم قدرتهم على الانتظار أكثر بعد خمس دقائق.

سرعة تلبية الطلبات

لا تزال خدمة أخذ الطلبات السريعة (أو النقر وأخذ الطلب) خياراً شائعاً يحدد كل من اختيار الناس لموقع تناول الطعام وولائهم تجاه علامة تجارية. ويفضّل 78٪ هذا الخيار ويشجّعون المؤسسات التي تقدم هذه الخدمة. ويقول 56% إنها تجعلهم أكثر ولاءً للأكل. ويقول 74% إنهم مستعدون على إنفاق المال أكثر لاختيار هذه الخدمة.

وأوضح الاستطلاع نمو المستهلكين على تقدير التوصيات الاستباقية بل وتوقع مطاعمهم المفضلة، ولكنهم يريدون التحكم في الوصول إلى بياناتهم الخاصة: ويحبّذ 60٪ فكرة تلقي إشعارات حول العروض الشخصية من المطاعم على أساس موقعهم الحالي. ويرغب 50٪ في توجيههم بشأن اقتراحات الطلبات المخصصة بناءً على سجل الشراء الخاص بهم. ويرغب 53٪ في إدارة تفضيلاتهم الغذائية مع مؤسساتهم المفضلة.

ويفضّل 51٪ التمتع برؤية وتحكّم حول من لديه قدرة على الوصول إلى البيانات الشخصية التي يشاركونها مع المطاعم وسائقي التوصيل. ويرغب 59% من المستهلكين في الدفع عبر بطاقة الائتمان. ويفضّل 38% استخدام طرق الدفع من دون التواصل مع جهات الاتصال مثل Apple أو Google Pay. ويتّبع 6٪ طرق دفع بديلة مثل العملة المشفّرة.

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