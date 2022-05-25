2.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 2.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 445 مبايعة بقيمة 1.06 مليار درهم منها 34 مبايعة للأراضي بقيمة 133.98 مليون درهم و411 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 929.83 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 13 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة الحبية الثالثة ثم مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة أم الشيف.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 62 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم وثالثة في ميناء جبل علي بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 17 ألف درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 28 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 71 مبايعة بقيمة 118 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 57 مبايعة بقيمة 150 مليون درهم وثالثة في الوصل بتسجيلها 41 مبايعة بقيمة 104 ملايين درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.09 مليار درهم منها 13 رهن أراض بقيمة 236.68 مليون درهم و63 رهن فلل وشقق بقيمة 856.87 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 730 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 143 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 10 هبات بقيمة 23.91 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 10 ملايين درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 4 ملايين درهم.

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