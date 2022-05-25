99.6 مليون دولار صافي دخل «أبيكورب» في 2021

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، المؤسسة المالية متعددة الأطراف، عن توصية مجلس إدارتها للجمعية العمومية باعتماد النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

وكانت أبيكورب قد سجلت أداءً قوياً خلال العام تكلل بالعديد من الإنجازات المهمة على المستويين المالي والتشغيلي، وذلك على الرغم من انخفاض الأسعار المرجعية وحالة عدم الاستقرار التي سادت أسواق المال طوال العام الماضي.

وبلغ صافي دخل أبيكورب 99.6 مليون دولار. ونمت ميزانيتها العمومية بنسبة 1.3% على أساس سنوي لتصل إلى 8 مليارات دولار. كما وصل إجمالي الدخل خلال العام ذاته إلى ما يقارب 112.9 مليون دولار، مقارنة بنحو 90.6 مليون دولار في 2020.

وسجلت محفظة تمويل المشاريع نمواً بنسبة 19% على أساس سنوي لتصل إلى 4.6 مليارات دولار أمريكي، ويعزى هذا الأمر جزئياً إلى قيام الشركة بتخصيص 500 مليون دولار أمريكي كحزم دعم لشركائها الاستراتيجيين وعملائها في الدول الأعضاء لمواجهة التقلبات في السوق، والتي أطلقتها سنة 2020 للمساعدة في التخفيف من تأثيرات تفشي جائحة «كوفيد 19» والتقلبات المستمرة في أسعار النفط.

وتحسّنت معدّلات كفاية رأس المال من 31% سنة 2020 إلى 32% خلال العام الماضي.

كما انخفضت نسبة الرافعة المالية من 2.2× إلى 2.1× في عام 2021. وبنهاية العام، بلغت العوائد على الأصول 1.3% والعوائد على الأسهم 3.9%، وانخفض معدل القروض المتعثرة من 0.59% إلى 0.55% خلال الفترة نفسها. وبالتوازي مع ذلك، حافظت أبيكورب على تصنيف ائتماني (Aa2) من قبل وكالة موديز و(AA) من قبل وكالة فيتش خلال العام الماضي.

وقال الدكتور عابد السعدون، رئيس مجلس إدارة أبيكورب: سجلت أبيكورب تحسناً ملموساً في ميزانيتها العمومية خلال السنوات القليلة الماضية، وقد استمر هذا التوجه خلال العام 2021.

وهذا دليل دامغ على تمتع استراتيجية وهيكلية الشركة بمرونة عالية مكّنتها من تحقيق نمو استثنائي في مجال تمويل المشاريع على الرغم من التقلبات الاقتصادية الكبيرة التي شهدها العالم خلال هذه الفترة.

وخلال العام الماضي أيضاً تبوأت أبيكورب مكانة قيادية في مجال التحول في قطاع الطاقة من خلال إصدار السندات الخضراء وإطلاقها للإطار العام للسياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، ما من شأنه تغيير طبيعة مشهد الطاقة في المنطقة.

وكان الإصدار الناجح لأول سندات خضراء تطلقها الشركة في شهر سبتمبر 2021 من أبرز إنجازات أبيكورب خلال العام المنصرم، والذي جاء في أعقاب النمو الكبير في محفظة المشاريع الخضراء، التي سجلت زيادة بمعدل خمسة أضعاف على مدار السنوات الخمس الماضية، لتصل إلى ما يقارب 600 مليون دولار.

وسجل إصدار السندات الخضراء البالغة قيمته 750 مليون دولار أمريكي، إقبالاً كبيراً.

حيث تمت تغطيته بحوالي 3 مرات، لتتخطى طلبات الشراء 2.2 مليار دولار من أكثر من 80 مستثمراً مؤسسياً وسيادياً، 63% منهم من المستثمرين الذين يركزون بشكل حصري على الاستثمارات المستدامة. وعلاوة على ذلك، سجّل إصدار السندات الخضراء أقل معدل فائدة مقارنة مع إصدار السندات التقليدية من أبيكورب.

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